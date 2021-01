Giovani e lucidi, ecco come vorremmo essere per sempre. Purtroppo l’età avanza, stress e stanchezza condizionano le nostre vite e la memoria ne risente sempre di più.

Non solo giovinezza fisica, ma anche mentale. E così, via alle ricerche online su come allenare la mente e sembrare dei ventenni fino alla fine dei nostri giorni.

Se però dal punto di vista estetico possiamo ricorrere a creme per viso e corpo e a trucchi miracolosi, per la mente il discorso cambia. Non esiste una “mind cream” o un integratore per le rughe… cerebrali!

E quindi che si fa? In realtà è più semplice ed economico di quanto si possa immaginare.

Questo trucco aiuta a svegliare la mente e ad allenare la memoria

Il segreto sta nelle parole crociate e nei cruciverba. Con un euro o poco più resteremo giovani (almeno mentalmente) per sempre.

È scientificamente provato che i giochi con le lettere costituiscono un grande stimolo per la memoria e per la capacità di ragionamento. Oltre ad insegnarci tante nozioni e parole che magari sconoscevamo.

In un’epoca tecnologica come la nostra, si pensa subito a scaricare l’app o a trovare un sito online.

Tuttavia, questa volta il consiglio spassionato è quello di recarsi in edicola e comprare le apposite riviste cartacee. Scrivere aiuta la mente molto più della mera digitazione sulla tastiera del pc.

E poi, parliamoci chiaro… stiamo perdendo le nostre vecchie abilità di scrittura. Il che non si addice all’importante storia della linguistica e della letteratura italiana.

D’altra parte, comprare direttamente dall’edicolante contribuisce a sostenere i piccoli commercianti tanto colpiti dalla pandemia di Covid-19.

Tre risultati in uno

Insomma, non solo questo trucco aiuta a svegliare la mente e ad allenare la memoria, ma in più preserva le tradizioni e supporta le imprese.

Visto quante cose si possono fare con poco più di un euro?