Scegliere la crema antirughe più adatta non sempre è un’impresa facile: ogni tipologia di pelle ha bisogno di una formulazione specifica che aiuti l’idratazione e levighi l’epidermide.

Che si abbia una pelle secca, grassa o mista, esistono migliaia di prodotti che possono risultare efficaci per avere una pelle luminosa e prevenire gli effetti del tempo.

Ciò che però non sempre si valuta con attenzione è che le prime rughe di espressione non vanno trattate con gli stessi prodotti di cui necessitano quelle più avanzate.

Esiste però una crema ideale per eliminare le rughe d’espressione.

Effetto miracoloso

Il primo step per scegliere la crema giusta è la propria età.

Come il nostro corpo necessita di cura e attenzioni che cambiano con il passare del tempo. Così la scelta della crema antirughe perfetta varierà a seconda che si abbia 30, 40 o 50 anni.

Alla comparsa delle prime rughe, la sensazione è quella di ritrovarsi dinanzi alle porte dell’inferno con “lasciate ogni speranza voi che entrate”. Invece non bisogna arrendersi!

Scegliere la crema alla bava di lumaca sarà la soluzione ideale!

Il suo effetto miracoloso consta di tre elementi: il collagene, l’acido glicolico e l’elastina. Il primo favorisce la tonicità della pelle, il secondo agisce attraverso l’esfoliazione, rigenerando la pelle attraverso il ricambio cellulare, e la terza rende la pelle più elastica.

È bene ricordarsi, però, che applicare la crema rappresenta l’ultimo dei gesti della routine “face cleaning” mattutina di ogni donna. Per ottenere una pelle dall’effetto impeccabile è necessario detergere il viso, tonificarlo ed eseguire lo scrub una volta a settimana. Si può anche aggiungere una maschera viso (da eseguire almeno ogni 15 giorni) a seconda dei fattori ambientali cui si è esposti. Smog, stress, inquinamento ed esposizione ai raggi UV favoriscono la comparsa delle prime rughe d’espressione.

Antirughe e non solo

Oltre ad essere una crema ideale per eliminare le rughe di espressione, la crema alla bava di lumaca è un ottimo rimedio per sconfiggere l’acne ed eliminarne le cicatrici.

È inoltre utilizzata per ridurre le smagliature presenti in altre parti del corpo.

Una piccola curiosità riguarda l’origine di questo metodo di cura della pelle e di prevenzione della ruga. Esso infatti un antico rimedio della nonna!

In origine veniva utilizzato dalle famiglie contadine per favorire la guarigione delle cicatrici e per contrastare la durezza e secchezza di mani e piedi dopo un lungo lavoro nei campi.

Ecco perché, ancora oggi, è considerata una crema ideale per eliminare le rughe d’espressione.