Le terme sono un toccasana di salute amatissimo dagli italiani. Le acque termali che si trovano nel nostro paese sono terapeutiche, favoriscono la respirazione e sono ottime per i problemi dermatologici.

Oggi vogliamo parlare di una cura presente spesso nei centri benessere che è perfetta nel caso di cattiva circolazione e gonfiore ai piedi. Mostriamo perché questo trattamento di bellezza fai-da-te per le nostre gambe è ciò di cui abbiamo bisogno se abbiamo sempre le gambe gonfie e problemi di circolazione.

Un toccasana per gambe e piedi

Nell’Ottocento un prete tedesco di nome Sebastian Kneipp inventò il celebre percorso che da lui prese il nome. Questa tecnica si basa su principi molto semplici per stimolare le gambe e la nostra circolazione.

Il percorso Kneipp consiste nel passeggiare in alcune vasche colme d’acqua a temperature diverse. Le vasche sono profonde una cinquantina di centimetri, lastricate di ciottoli e occorre camminare scalzi per avere un effetto più intenso.

L’acqua cambia temperatura, si inizia con l’acqua calda per continuare con quella fredda e così via. Spesso ci sono degli spruzzi che aiutano a stimolare il flusso sanguigno ulteriormente.

Questo trattamento di bellezza fai da te per le nostre gambe è ciò di cui abbiamo bisogno se abbiamo sempre le gambe gonfie e problemi di circolazione

Dopo pochi minuti di questo percorso sentiremo una sensazione di profondo benessere alle nostre gambe, di leggerezza e improvviso vigore.

Gli sbalzi di temperatura improvvisi hanno proprietà tonificanti e drenanti e possono aiutare in caso di ritenzione idrica.

Se non abbiamo la possibilità di godere dei benefici del Kneipp possiamo imitarne i principi a casa nostra. Sotto la doccia possiamo alternare l’acqua di varie temperature in modo da stimolare la nostra circolazione.

Dopo una giornata di lavoro ci darà una sensazione di benessere mai provata prima, provare per credere.

In questa prestigiosa località è possibile nuotare in un lago dalle acque terapeutiche in mezzo alla natura.