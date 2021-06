Per passare il tempo e allietare le giornate durante il periodo delle chiusure in molti si sono dati al giardinaggio.

Infatti, è scientificamente provato che occuparsi di un’amica verde aiuti a ridurre lo stress.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato dei pericoli corsi dalle nostre piante durante l’estate (consultare qui).

Dall’aria condizionata, alla deumidificazione all’errata irrigazione, sono tante le insidie nascoste nelle nostre case.

Si tratta di insidie pericolose che potrebbero danneggiare e uccidere le nostre piante molto velocemente.

Ovviamente, quando si parla di piante non possiamo escludere le orchidee. L’orchidea è la classica pianta che viene regalata per le grandi occasioni per la sua bellezza e per la sua semplicità.

Tuttavia, anche le orchidee, durante la stagione calda necessitano di cure diverse dal solito.

Per avere orchidee sane e rigogliose anche in estate bastano queste semplici cure che tutti ci copieranno

Con l’arrivo dell’estate le orchidee, infatti, necessiteranno di alcune piccole attenzioni. Innanzitutto, le orchidee amano passare l’estate all’aperto in una posizione luminosa.

Sarà, però, necessario fare attenzione all’esposizione, andranno evitati i raggi diretti del sole che potrebbero danneggiarne le foglie.

Nel caso in cui si possiedano un balcone o una terrazza sarà perfetto spostare le nostre orchidee all’esterno.

Più delle altre piante, le orchidee necessiteranno di una nebulizzazione costante. Per questo motivo sarà necessario procedere con la vaporizzazione due o tre volte al giorno.

Nel caso in cui si avesse poco tempo da dedicare alle piante si consiglia di inserire una spugnetta umida tra i vasi. Sarà utile bagnarla ogni sera per mantenere l’umidità alta ottimizzando al massimo il tempo.

Le orchidee con più di un anno andranno concimate per favorire la fioritura in atto o in procinto di iniziare.

Nel caso in cui, durante la stagione invernale, si fossero acquistate delle orchidee fiorite si sconsiglia di procedere con la concimazione.

Infatti, si tratta di piante che hanno terminato la loro fioritura tra gennaio e aprile. Fondamentali saranno, solamente, le regolari annaffiature.

La concimazione si potrà riprendere a settembre in vista della fioritura invernale.

Insetti

Andranno, poi, controllate attentamente le foglie per scovare le cocciniglie cotonose che potrebbero danneggiare la pianta.

Il consiglio è quello di procedere schiacciandole con una pinzetta o, nel caso in cui fossero molto numerose, combatterle con un antiparassitario.

Ecco perché per avere orchidee sane e rigogliose anche in estate bastano queste semplici cure che tutti ci copieranno.