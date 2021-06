Ecco dove è possibile nuotare in un lago in mezzo alla natura dalle acque termali caldissime che sono un vero toccasana per il corpo e la mente

In molti di noi sono alla ricerca di luoghi meravigliosi in cui trascorrere dei giorni di vacanza all’insegna del relax. Il nostro paese offre numerose località in grado di soddisfare le nostre esigenze a due passi da casa nostra.

L’Italia è un paese ricco di sorgenti termali, un toccasana per il nostro benessere. In questo articolo abbiamo visto alcune terme all’aperto completamente gratuite ma oggi vogliamo parlare di un luogo suggestivo quanto unico.

Ecco dove è possibile nuotare in un lago in mezzo alla natura dalle acque termali caldissime, un vero toccasana per il corpo e la mente.

Delle terme in mezzo alla natura

Oggi vogliamo parlare del Parco Termale del Garda, che si trova in provincia di Verona a due passi dal Lago di Garda.

Il parco termale è composto da una piscina di acqua termale calda con temperature che vanno oltre ai 33°, è un vero e proprio lago naturale immerso in un bosco.

Questa enorme spa naturale ci permette di nuotare in mezzo alla natura, contemplare alberi secolari mentre siamo in una vasca idromassaggio calda.

Attorno a questa meraviglia della natura è stato costruito un centro benessere con altri servizi come saune, piscine e bagni turchi. Potremo nuotare in queste acque che sono riconosciute essere terapeutiche rilassandoci e godendoci la natura. L’acqua di questa struttura proviene da centinaia di metri in profondità e per questo ha una temperatura naturalmente calda.

Il Parco Termale è situato in una zona ricca di bellezze storiche e architettoniche che rendono la zona del Lago di Garda perfetta per dei weekend lunghi all’insegna del relax, provare per credere.