La società Industrie De Nora opera in un settore dalle interessanti prospettive. Infatti, è impegnata nello sviluppo di soluzioni non convenzionali per la realizzazione della transizione energetica verso la decarbonizzazione, abilitare l’economia dell’idrogeno e garantire acqua pulita per tutti. Se, poi, sono anche azioni che hanno registrato un eccellente segnale rialzista allora diventano ancora più interessanti.

Perché investire e perché non investire su questo titolo azionario

Tra i punti a favore c’è sicuramente il fatto che l’attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento di circa 70% entro il 2025.

Anche gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio, infatti, raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Inoltre, il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento al momento quantificato al 30%. Da notare che negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il titolo hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.

Uno dei punti deboli di Industrie De Nora è la sua sopravvalutazione. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 30,64 e 26,13 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. L’azienda è altamente valorizzata anche se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.

Azioni che hanno registrato un eccellente segnale rialzista al termine dell’ultima seduta di Borsa aperta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Industrie De Nora (MIL:DNR) ha chiuso la seduta del 12 maggio a 18,29 euro, in rialzo del 4,87% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il tracollo (il titolo è arrivato a perdere fino al 10%) seguito alla pubblicazione della trimestrale, le quotazioni hanno accelerato al rialzo guadagnando il 12% circa dai minimi. L’aspetto interessante, però, è legato alla rottura al rialzo della forte resistenza in area 17,88 €. Il superamento di questo livello potrebbe favorire il raggiungimento di area 19,42 €, prima, e di area 20,96 €, poi.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 17,88 € potrebbe dare nuova forza ai ribassisti.

