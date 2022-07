Per apprezzare l’unicità del proprio corpo occorre mantenere le cose sempre nella giusta prospettiva. Perché, anche con tanto impegno in palestra e con l’alimentazione, non tutti gli uomini possono mirare ad avere il fisico scolpito. Così come non tutte le donne possono puntare ad avere le misure tipiche di una top model.

Il che significa che, spesso anche a causa del proprio metabolismo, occorre accettare il proprio corpo e accettarsi pure quando la pancia non è proprio piatta. Questo anche perché, in ogni caso, con dei trucchi e con degli stratagemmi la pancia senza dimagrire, all’occorrenza, si può anche nascondere. Comunque si può fare in modo che questa appaia decisamente meno vistosa. Vediamo allora come fare.

Come nascondere la pancia senza dimagrire e adottando per l’abbigliamento tutti questi semplici e rapidi trucchetti

Nel dettaglio, per snellire la pancia senza dimagrire c’è da dire, prima di tutto, che c’è in commercio la possibilità di acquistare l’intimo che snellisce. Si tratta, nello specifico, del cosiddetto shapewear che, specie per la donna che vuole nascondere la presenza di un po’ di pancia, è davvero l’arma segreta.

L’intimo che snellisce, infatti, rappresenta la base dell’outfit finalizzato a nascondere la pancia. In quanto rimodella e, tra l’altro, fa scivolare meglio pure i vestiti da indossare. Per una silhouette perfetta e, tra l’altro, pure per gambe riposate quando si fa anche uso di calze contenitive.

Questa è, infatti, una prima risposta su come nascondere la pancia senza dimagrire. In realtà, però, ci sono altri trucchi legati all’abbigliamento che, alla vista, tendono palesemente a snellire. Vediamo allora quali sono.

Quali sono le migliori scelte di abbigliamento da fare per slanciare sempre la figura, dai pantaloni alla scollatura

Con l’abbigliamento la pancia si può nascondere optando per delle soluzioni tali da garantire lo slancio della figura. Cosa che si può fare, per esempio, puntando sui gilet e sulle giacche lunghe, ma anche preferendo per il proprio outfit i pantaloni a vita alta.

In più, per le donne, nascondere un po’ di pancetta può anche significare far cadere l’attenzione su altre parti del corpo. Per esempio, puntando su un outfit con una bella scollatura e indossando una collana o un girocollo. In questo modo, infatti, si punta a mettere in risalto la parte superiore del proprio corpo. Andando nello stesso tempo, come sopra accennato, a distogliere naturalmente l’attenzione da qualche rotolino che magari è presente sulla pancia.

