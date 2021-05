Il taglio di capelli di tendenza della primavera è un must di stagione che si prepara a dominare anche l’estate, in tutte le sue varianti. Il french bob è stato accettato, reinventato, giocato sulle tinte e sulle varie lunghezze, impreziosito dalla frangia.

A volte rigoroso, a volte asimmetrico, piace anche scalato o vaporoso. Ecco le ultime declinazioni fra le quali scegliere la propria. Con i consigli che arrivano da Noi, la Redazione Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Se la frangia è very cool

A fare tendenza in vista dell’estate è soprattutto la frangia, che asseconda la versatilità del caschetto. Molti la preferiscono lunga e piena, ma c’è anche chi la sceglie leggera o con geometrie addolcite.

La si può portare in avanti oppure aperta a tendina, ma anche spostata di lato. Dobbiamo puntarla in ogni direzione purché il viso ne esca valorizzato. Una frangia corta sta bene sul volto tondo. Ma qualche volta è meglio tenerla corta al centro e lunga ai lati, per smussare le spigolosità.

A chi ha i capelli ricci la frangia sta bene lunga e dinamica, da modellare con un finish molto morbido. Invece, se il caschetto è pieno, va bene la frangia diritta, senza scalature, che aiuta ad aggiungere volume ai capelli fini.

Slanciare il viso con la riga centrale

Questo taglio di capelli di media lunghezza è un must di stagione che spopola sia liscio che mosso. Il bob è perfetto se si decide di portarlo con una riga centrale che dà slancio al viso. Oppure con un ciuffo morbido che punta l’attenzione sulle labbra.

Una valida soluzione di compromesso è il bob con la frangia asimmetrica che si può trasformare facilmente in ciuffo frangia molto delicato.

Per chi ha i capelli lisci a piombo, il bob diventa interessante se si sceglie l’effetto palla di neve di ispirazione anni ’70. Per cambiare look basta un attimo.

Con una noce di crema o di gel, le ciocche conquistano un effetto davvero interessante. Per tutti gli styling, però, attenti alle ultime piogge di primavera. Per mantenere i capelli in ordine e lucidi, ci vuole una spruzzata di anti crespo.