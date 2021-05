Ecco il trucco semplicissimo per liberarsi una volta per tutte dei call center senza perdersi mai una chiamata importante anche da un numero sconosciuto

Quante volte ci capita di perdere tempo a rispondere alle chiamate di seccatori che cercano di venderci dei prodotti o delle nuove offerte telefoniche? Sembra che per quanti numeri di call center blocchiamo, ne spuntino sempre di nuovi, e oggi è molto difficile distinguere una chiamata pubblicitaria da una chiamata vera. Molti semplicemente non rispondono mai a chiamate di numeri sconosciuti, ma questo potrebbe essere un problema in caso di emergenza, o se dobbiamo ricevere delle comunicazioni importanti.

Come risolvere questo dilemma? In realtà è molto semplice. Ecco il trucco semplicissimo per liberarsi una volta per tutte dei call center ma senza perdersi mai una chiamata importante anche da un numero sconosciuto.

Impostiamo un SMS automatico

Come facciamo a distinguere una chiamata vera da quella di un seccatore che vuole venderci una nuova aspirapolvere miracolosa? Per distinguerli basta utilizzare uno strumento semplicissimo: la risposta SMS automatica. Alcuni cellulari hanno questa impostazione inclusa, mentre per gli altri basta scaricare una delle numerose app gratuite che ci permettono di compiere questa operazione.

Vediamo come usare questo strumento.

Solo chi ci chiama per una ragione importante risponderà all’SMS

La regola è molto semplice. Quando ci chiama qualcuno che non conosciamo, non rispondiamo subito al telefono. Impostiamo invece un SMS di risposta automatica in caso di chiamata da numeri sconosciuti. Per esempio, un messaggio che dice ‘Non rispondo a numeri sconosciuti, se è importante per favore rispondere a questo SMS.’

In questo modo sapremo subito se chi ci chiama ha un motivo per farlo, oppure se si tratta esclusivamente di seccatori che rischierebbero di farci perdere tempo, o peggio, di farci cadere in una truffa telefonica.

