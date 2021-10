Chi ama la stagione autunnale non potrà certo resistere al fascino e al gusto di tutte le prelibatezze che questa stagione regala. Dai funghi alle castagne, l’autunno è pieno di alimenti eccezionali. Senz’altro, regina di questo periodo è la zucca, di cui se ne possono trovare le specie più disparate. Oggi vedremo come farne una vellutata avvolgente e cremosa ma senza farle perdere il proprio gusto. Infatti questo strepitoso modo di cucinare la zucca regala un piatto che ci farà perdere la testa.

Di cosa abbiamo bisogno

La vellutata di zucca, oltre ad essere davvero semplice e alla portata di tutti, è anche un’ottima preparazione da utilizzare come base per altre ricette.

Innanzitutto dovremo scegliere una buona zucca matura e gustosa e per farlo sarà sufficiente dare dei piccoli colpetti in superficie. Se il suono è sordo e cupo, vuol dire che la zucca è matura al punto giusto. Dopo averla pulita della buccia e dei semi, ne faremo delle fette di circa 1,5 centimetri che disporremo su una placca foderata con carta da forno. Metteremo poco olio, 2 spicchi di aglio, dei rametti di timo, sale, pepe e mezzo bicchiere d’acqua. Questa aiuterà la zucca a cuocere rimanendo idratata e senza seccare.

Siamo pronti per mettere in forno preriscaldato a 190° la zucca per circa 20 minuti. Il tempo di cottura potrebbe variare in base alle dimensioni e lo stato di maturità ma capiremo che è pronta quando si sfalderà facilmente pressando con una forchetta. Mentre la zucca è in forno, tagliamo una patata a fette sottili e mettiamola in padella a stufare con poco olio e acqua. Così facendo la patata cuocerà velocemente tirando fuori tutto il suo amido. Allo stesso tempo, scalderemo del brodo vegetale, che possiamo tranquillamente sostituire con acqua calda leggermente salata.

Come utilizzarla?

Una volta cotta la zucca, eliminiamo aglio e timo e uniamo alle patate. Mixeremo il tutto con un frullatore ad immersione e, al bisogno, aggiungeremo poco brodo vegetale o acqua calda un po’ per volta. Una volta ottenuta la giusta consistenza aggiustiamo di sale e trasferiamo nel piatto insieme a qualche fetta di pane ai cereali croccante.

Questa è un’ottima base per poterci sbizzarrire come vogliamo in cucina. Questa vellutata è squisita con una fonduta di gorgonzola, funghi e un uovo in camicia per fare un piatto da vero chef. In alternativa, se lasciata più lenta, la vellutata può essere mangiata con pasta al cucchiaio come i quadrucci.

