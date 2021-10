Nel weekend abbiamo scritto che dopo 3 settimane consecutive dominate dall’incertezza i mercati azionari americani possono ripartire al rialzo ma attenzione ancora non tutto è confermato e si dovranno attendere degli swing sul time frame settimanale.

Infatti, Wall Street non ha archiviato ancora il ribasso e per questo motivo si dovrà attendere tutta questa settimana in attesa di una conferma. Attenzione però, perché una nuova tendenza giornaliera ribassista, potrebbe da subito aprire la strada alle vendite.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Procediamo per gradi.

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata odierna e i giorni successivi?

Dow Jones

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 34.509. Rialzi duraturi solo con una chiusura del 15 ottobre superiore a 34.976.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera superiore a 14.700. Rialzi duraturi solo con una chiusura del 15 ottobre superiore a 14.756.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.383. Rialzi duraturi solo con una chiusura del 15 ottobre superiore a 4.430.

Il Nasdaq C. sembra aver già archiviato il recente rialzo e quindi puntare da subito al ribasso. Saranno decisivi quindi i prezzi che si formeranno fra lunedì e martedì per capire le reali intenzioni dei listini americani.

Come operare quindi? Rimanere Flat in ottica multidays su Dow Jones e S&P 500, ma sul Nasdaq riaprire Short.

Wall Street non ha archiviato ancora il ribasso. Ecco un titolo da vendere allo scoperto

Il titolo Delta Airlines (NYSE:DAL) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’8 ottobre al prezzo di 43,38 dollari in ribasso dello 0,69% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 37,31 ed il massimo a 52,28.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo non chiuderà sopra i 45,06 in chiusura mensile, il ribasso di medio lungo termine non potrà essere archiviato. Nel brevissimo farà ripartire le vendite solo una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore ai 42,37.