L’Italia è ricca di borghi meravigliosi. Molti di questi si trovano vicino a tratti di costa o si affacciano a picco sul mare. Come un borgo vicino ad una delle coste più amate e rinomate non solo in Italia. Questo piccolo centro oltre ad avere una storia incredibile, vanta anche un record a livello europeo.

L’Italia è ricchissima di borghi con una storia quasi millenaria. Alcuni di questi sorgono a ridosso del mare ed offrono panorami mozzafiato. Per esempio sono numerosi i piccoli centri che sorgono sul tratto di mare delle Cinque Terre. Tra questi c’è Monterosso in cui si trova un convento del 1600. Il turista può dormire nelle celle un tempo abitate dai frati e al mattino affacciarsi dalla finestra con una vista mozzafiato direttamente sul mare.

Passando dalle Cinque Terre alla riviera del Conero troviamo Monterosso, un piccolo centro medioevale di cui è impossibile non innamorarsi. Girare tra i vicoli pedonali di questo borgo sarà come fare un salto indietro di 800 anni. La piazza centrale è uno dei gioielli di questo paese, con una balconata che si affaccia sul mare. La vista da questo punto lascerà senza fiato.

Questo straordinario borgo millenario vicino al mare e all’intersezione dei confini di 3 regioni vanta un record europeo

Un po’ più a nord della Riviera del Conero a pochi chilometri dal mare che bagna Rimini, molto vicino a San Marino, sorge Perticara. Di questa zona ricca di un particolare minerale ne parla lo storico greco Strabone vissuto tra il 60 avanti Cristo e il 20 dopo Cristo. Perticara nell’anno Mille era denominata Montefalco ed è famosa per avere la miniera di zolfo più grande d’Europa.

La miniera è una vera e propria città sotterranea, con oltre 100 km di gallerie. La sua storia viene illustrata nel museo storico minerario Sulphur che è uno dei più importanti centri di documentazione mineraria in Europa. Da sola l’esplorazione della miniera vale una visita a questo suggestivo borgo ricchissimo, però, di molte altre di attrattive.

Questo straordinario borgo millenario vicino al mare sorge a 650 metri di altezza alle pendici del Monte Aquilone. Grazie alla sua posizione invidiabile è meta di escursionisti attratti dai numerosissimi sentieri da percorrere a piedi oppure in mountain bike. Anche il parco avventura Skypark è un’attrazione molto frequentata di questo luogo.

Oltre alla miniera, vanta alcune chiese assolutamente da visitare. Come la chiesa di San Martino e le Grotte dedicate alla Madonna di Lourdes e dei minatori.

Perticara si trova in Romagna, quasi all’intersezione dei confini di 3 regioni, Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Il borgo si raggiunge facilmente partendo da Rimini e prendendo la strada che conduce a Novafeltria.

