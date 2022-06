Ci sono luoghi in Italia fuori dalle tratte turistiche abituali, che sono veramente straordinari. Proprio il fatto di non essere turistici rende questi luoghi ancora più interessanti. Nelle Marche si trova un borgo a picco su un mare di rara bellezza, di cui è veramente impossibile non innamorarsi una volta visitato.

Molti di noi quando pensano al mare immaginano una spiaggia di sabbia. L’Italia offre questi classici e meravigliosi scenari ma offre anche panorami diversi che lasciano ugualmente senza fiato. Paesini a picco su di un mare senza eguali, magari arroccati sulle rocce, dov’è la meraviglia di un mare cristallino si fonde con il fascino di un contesto di altri tempi.

Un borgo della costa del Levante della Liguria ha queste caratteristiche. Questo piccolo centro medievale è compreso nelle Cinque Terre. Un convento dei frati cappuccini del 1600, oltre al panorama mozzafiato, è l’attrattiva principale di questo paesino. Il turista qui può trascorrere una o più notti. Dormire in una cella dei frati con una finestra che si affaccia direttamente sul mare ligure, è un’esperienza indimenticabile.

Impossibile non innamorarsi di questo strabiliante borgo medioevale a picco su un mare dalle spiagge spettacolari e mare trasparente

Passando dal Mar Ligure all’Adriatico, nelle Marche si trova un altro suggestivo borgo a picco sul mare. Il borgo medievale di Sirolo si trova sulla riviera del Conero conosciutissima per le sue coste e le sue spiagge splendide. Il borgo di Sirolo probabilmente è meno conosciuto di quello della vicina Numana. Tuttavia la sua intrigante bellezza lo rende una meta obbligata per un turista che si trova in questa zona.

Perdersi nei vari vicoli pedonali stretti del centro con abitazioni in stile tardo medioevo, sarà come fare un tuffo indietro di 800 anni. Da visitare assolutamente la piazza centrale che si affaccia sul mare Adriatico con un’ampia balconata la cui vista lascia senza fiato.

È praticamente impossibile non innamorarsi di questo strabiliante borgo medioevale e non passarci almeno una notte. Grazie alla presenza non troppo massiccia di turisti qui è possibile trovare delle soluzioni alternative al classico hotel e a prezzi veramente contenuti. Per esempio è possibile affittare un appartamento di 60 metri quadri con due camere e vista incredibile sul mare da 53 per notte. Chi cerca il contatto diretto con la natura può affittare una casa mobile in camping sul mare con piscina da 88 euro per notte. Oppure a partire da soli 57 euro per notte è possibile prenotare un bel appartamento con giardino molto vicino alla spiaggia. Tutte queste offerte, ma anche altre, possono essere tranquillamente trovate facendo una ricerca sui più importanti motori di ricerca per vacanze del web.

Approfondimento

Chi ama i borghi e le atmosfere medievali questo luogo tra Firenze e Pisa regalerà emozioni e suggestioni che lasceranno a bocca aperta