Oggi è sempre più difficile trovare un lavoro. Quella che a tutti gli effetti è una gravissima crisi economica ha aumentato a livello esponenziale queste difficoltà. Inoltre, tra paure e dubbi, pochi scelgono la via del lavoro autonomo. Investire in un momento di grave crisi economica come questo è difficile. Molti però non sanno che c’è un settore che potrebbe essere sfruttato e senza investimenti a sei zeri. E soprattutto, senza puntare sui soliti prodotti ma sfruttando le mode ed il trend del momento, con una spezia molto interessante.

Non solo olive e grano o pomodori e frutta ma con un prodotto da 20 euro al grammo un piccolo terreno può diventare un lavoro altamente remunerativo

L’agricoltura è un settore che può davvero rappresentare il toccasana per quanti stanno vivendo una crisi economica e lavorativa senza precedenti. E si può creare il giusto business con l’agricoltura e un piccolo appezzamento di terreno. Vi sono tante colture che possono davvero rappresentare una notevolissima opportunità. Non solo olive e grano o pomodori e frutta, perché su un terreno le colture possono essere molteplici.

Come dimostrano le recenti notizie di mercato infatti, questi classici prodotti subiscono la concorrenza delle importazioni dall’estero. E perfino grosse aziende agricole sono andate in sofferenza per via di questa concorrenza del mercato internazionale. Impossibile quindi che un piccolo agricoltore, con un altrettanto piccolo appezzamento di terreno possa creare un business con prodotti di così larga diffusione e consumo. Ma le alternative nel campo agricolo non mancano.

Una buona opportunità di business

Con 20 euro al grammo per esempio, vedere il business sullo zafferano non è esercizio così azzardato. Costa fino a 20 euro al grammo la polverina di zafferano. Per produrre lo zafferano, l’interessato deve trovare un terreno umido e ben drenato, in modo tale da essere a prova di allagamento. I bulbi dello zafferano costano relativamente poco. Però serve una certa conoscenza della materia agricola e soprattutto serve che l’interessato si adoperi ad effettuare lavori sul terreno con motozappa e falciatrice.

Inoltre servono concimi naturali ricchi di potassio e fosforo. Con lo zafferano un’opportunità è già quella di vendere semplicemente i pistilli del fiore. Per chi invece vuole far rendere di più l’idea, non è difficile trovare le attrezzature idonee anche alla trasformazione dei pistilli nella celebre polvere. Infatti è proprio la polvere, ovvero lo zafferano vero e proprio, la possibilità di un ottimo business. Può nascere una vera e propria attività imprenditoriale ma anche, un semplice sostegno reddituale in aggiunta allo stipendio derivante da un altro lavoro.

