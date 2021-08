Alcune malattie sono sempre più diffuse e ci si chiede da cosa dipenda. Nonostante la scienza abbia fatto progressi notevoli, tuttavia ancora molte persone muoiono a causa di tumori o altre malattie. Oggi risulta sempre più evidente come l’infiammazione sia la strada maestra per male del secolo. Lo dicono grandi esperti della salute fra cui il prof. Alberto Mantovani, docente di Patologia generale presso l’Università degli Studi di Milano. Si comincia perciò a comprendere che questo stato apparentemente innocuo della nostra salute spesso è l’anticamera del cancro al colon.

Infiammazione e cancro

La scienza ci dice che il cancro nasce da cambiamenti genetici che avvengono nelle nostre cellule. Queste “impazziscono” e si trasformano in cellule tumorali. Per fortuna questa mutazione genetica solo raramente si trasmette dai genitori ai figli.

In questi ultimi anni emerge chiara anche la relazione che esiste tra infiammazione e cancro. Semplificando il concetto si potrebbe dire che alcune infiammazioni, con il tempo ed in seguito anche ad alcuno altri fattori ancora allo studio dei ricercatori, possono trasformarsi in cancro. Un esempio è l’infiammazione dell’intestino, che è la porta d’ingresso per il cancro al colon. L’infiammazione però non sempre è qualcosa di negativo.

Le infiammazioni croniche

Il nostro corpo di fronte ad un’aggressione esterna, come virus o batteri, si difende producendo un’infiammazione. Questa permette di isolare il problema e far intervenire più prontamente le difese dell’organismo. Tuttavia a volte non si riesce a risolvere il problema e allora, l’infiammazione si cronicizza.

Oggi un’infiammazione di tipo cronico molto diffusa è quella del colon. Sembra che sia dovuta ad un disequilibrio della flora batterica intestinale. Fra i batteri che sono presenti nel nostro intestino ci sono quelli buoni e quelli cattivi. Fin quando i due sono nelle giuste proporzioni, tutto va bene. Se invece i batteri buoni diminuiscono, quelli cattivi hanno il sopravvento, causando poco per volta un’infiammazione del tratto intestinale. Questa a sua volta, come detto dal prof Mantovani, può trasformarsi in un tumore.

Una corretta alimentazione

Diversi fattori possono provocare questo squilibrio: inquinamento, stress, ma anche un’alimentazione scorretta. È proprio il cibo che nutre i batteri buoni o quelli cattivi. L’abitudine di consumare sempre certi alimenti, può portare ad uno stato di infiammazione cronica del colon. Fra questi possiamo trovare i cibi troppo acidi, lo zucchero, il mangiare poche verdure, il preferire troppi fritti ecc.

È utile invece orientarsi verso un’alimentazione fatta di cibi freschi piuttosto che trasformati. Preferire prodotti biologici rispetto a quelli che hanno ricevuto pesticidi o altre sostanze chimiche. La salute oggi passa anche attraverso una corretta alimentazione.

