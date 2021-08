Fino a settembre abbiamo ancora la possibilità di trovare sui banchi del fruttivendolo questo frutto estivo dal sapore ineguagliabile. Peccato che le sue virtù siano poco note e in genere si compra esclusivamente per il suo gusto. Tuttavia il fico è un frutto goloso facile da coltivare e utile contro ipertensione e cancro.

Coltivare un fico in giardino non è difficile

L’albero del fico è una presenza sempre gradita all’interno del giardino. Anticamente quando i mezzadri si spostavano da una terra ad un’altra portavano sempre con sé una talea di ramo. La piantavano davanti alla loro abitazione per ottenere un bell’albero. Il suoi frutti dolcissimi e prelibati erano graditi ai piccoli e utili alla salute.

Coltivare quest’albero non è difficile e richiede solo qualche accortezza iniziale. Cresce bene su altezze che non superino i 600 m/slm. Ama le esposizioni soleggiate e preferisce il terreno calcareo, anche se si adatta un po’ a tutti i tipi.

È una pianta che non viene attaccata quasi da nessuna malattia e in genere non le si fanno trattamenti in questo senso. Solo durante il suo primo anno, necessita di innaffiature un poco più abbondanti, poi non più. Non ha bisogno nemmeno di concime, perché riesce a trarre nutrimento anche da terreni poveri. Da tutte queste caratteristiche emerge il profilo di una pianta forte e resistente.

Da un albero così particolare nascono dei frutti dolcissimi, amati da grandi e piccini. Si possono mangiare sia freschi che secchi e in cucina si prestano a tante preparazioni.

I fichi non sono solo una delizia per il palato, ma nascondono delle proprietà utili per la salute. Questo frutto è ricco di tanti elementi utili per l’organismo. Fra questi il potassio ben presente nel frutto, con 270 mg su 100 gr di prodotto. La buona presenza di questo elemento rende il fico utile per chi soffre di pressione alta.

Essendo un frutto ricco di fibre, aiuta a sgonfiare la pancia e favorire il transito intestinale. Inoltre il suo consumo è consigliato contro il cancro. Infatti al suo interno contiene un composto chiamato benzaldeide, che è una sostanza anticancerogena.

I fichi in cucina

Sarebbe incompleto parlare dei fichi, se non si dicesse qualcosa del loro impiego in cucina. Certamente la preparazione più nota è la marmellata, con tutte le sue proprietà da scoprire.

Questo frutto è ottimo per preparare delle golosissime crostate. Inoltre chi ama gli strudel, troverà nella sua polpa un ripieno ideale.

Prima che arrivi l’inverno, facciamo ancora in tempo a gustare i frutti di questo albero.