In questo periodo dell’anno è possibile anche mettere sotto sforzo il nostro povero stomaco. Qualche piatto nuovo o una cena tra amici potrebbe crearci acidità e gonfiori. Ma possiamo dire stop a cattiva digestione e gonfiori addominali con delle fantastiche piante aromatiche e salutari.

Problemi di digestione

Dopo i pasti è facile avere pancia gonfia, accumulo di gas e forse anche acidità. Oggi l’alimentazione moderna ci porta a tutto questo, soprattutto nell’abbinare gli alimenti. In termine tecnico si chiama disbiosi.

Ne è un esempio classico il succedersi degli alimenti. Un piatto di pasta, un secondo a base di carne, contorno di verdure, frutta e dolce. Questa successione costringe lo stomaco a ripartire diverse volte, e ogni volta a riprogrammare l’acidità delle sue mucose.

Stop a cattiva digestione e gonfiori addominali con delle fantastiche piante aromatiche e salutari

Non c’è da meravigliarsi perciò se a termine di un lauto pasto, ci ritroviamo sonnecchianti e con la pancia gonfia.

Per fortuna in nostro aiuto corrono radici e erbe aromatiche utili al caso. Un abbinamento classico e che forse tutti hanno in casa sono la menta e la salvia. La menta è rinfrescante e agisce come calmante in piccole dosi. La salvia è ben nota per le sue proprietà digestive, ma attenzione, perché stimola anche l’appetito.

Genziana e liquirizia

La genziana è conosciuta come essenza amara che favorisce la digestione. Mentre la liquirizia ha un’azione protettrice sullo stomaco ed è un aiuto contro la gastrite. Di ambedue si utilizzano le radici per farne un infuso. Da sottolineare che la liquirizia è controindicata per chi soffre di pressione alta.

Rosmarino e zenzero

Il rosmarino si usa spesso per farne degli infusi. Ottimo come tonico lo è anche in quanto digestivo. Lo zenzero potenzia l’effetto del rosmarino e ne aggiunge uno antinausea.

Finocchio e anice verde

Siamo con questa coppia di piante aromatiche al classico della digestione. I semi di finocchio sono ben noti per le loro proprietà digestive. Meglio ancora se al posto dei semi di finocchio dolce abbiamo i semi di finocchietto selvatico. Il finocchio oltre all’effetto digestivo, addolcisce lo stomaco ed elimina il gonfiore.

L’anice verde o al suo posto quello stellato, stimola la digestione ed è utile contro la nausea.

Tutte piante meravigliose che possono renderci il dopopranzo meno laborioso.