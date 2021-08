Quando parliamo di soluzioni naturali per evitare di usare le medicine la scelta cade spesso sulle erbe aromatiche. Ma come sanno i nostri lettori più assidui, ci sono anche degli alimenti e delle spezie che la scienza riconosce per le loro proprietà curative. Parliamo di veri e propri antibiotici naturali, come lo zenzero e la cannella, sempre più al centro degli studi non solo della scienza alimentare, ma di quella medica in generale. Ecco perché per proteggerci al meglio dall’arrivo dell’inverno dovremmo utilizzare di più questi 4 alimenti salva vita.

Non dimentichiamoci di lei

C’era una volta una coppia di antinfiammatori naturali che le nostre nonne non facevano mai mancare in casa e sulle tavole: aglio e cipolla. Spesso coltivati direttamente nell’orto, questi due alimenti non solo sostituivano alla grande il sale, ma servivano proprio come rimedi per la salute. E, se l’aglio gode ancora oggi di molta pubblicità mediatica, la cipolla da questo punto di vista ha forse perso un po’ di appeal. Eppure, non dobbiamo dimenticare che agisce in maniera eccezionale sul nostro organismo a livello diuretico e a livello antibatterico. Mangiare cipolla significa in pratica proteggere la salute del sangue, degli organi di pulizia del nostro organismo, garantendo l’eliminazione delle tossine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per proteggerci al meglio dall’arrivo dell’inverno dovremmo utilizzare di più questi 4 alimenti salva vita

Uno dei frutti in assoluto più al centro dell’attenzione della scienza negli ultimi anni è sicuramente l’avocado. In particolare, stando agli studi medici, la sua varietà cilena dimostra di essere un potentissimo antibiotico in grado di contrastare gli stafilococchi. Purtroppo, il suo prezzo spesso eccessivo è motivo per il quale molti di noi non lo acquistano. Ma potrebbe davvero rivelarsi uno dei nostri migliori alleati per affrontare al meglio l’inverno e le sue malattie. Come queste 5 bombe di salute, 5 tisane drenanti che purificano l’intestino e combattono la ritenzione idrica.

Sempre nelle classifiche dei migliori

Probabilmente grazie anche alla sua popolarità in cucina, la cannella è sempre presente nella classifica delle spezie benefiche per la nostra salute. La tradizione popolare la conosce ormai da secoli come uno dei migliori antibatterici naturali ed era usato in antichità come uno dei migliori antidolorifici per i dolori mestruali. Ancora oggi chi preferisce curarsi mal di gola e tosse senza medicine ama prendere una semplice tisana alla cannella. Sicuramente nell’eterno dilemma tra l’uso di medicine tradizionali e la sostituzione con quelle alternative naturali, la scienza riconosce alla cannella un bagaglio di antiossidanti davvero portentoso.

Approfondimento

Il re degli antibiotici naturali usato sempre in cucina nasconde queste 6 proprietà