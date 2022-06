D’estate moltissime di noi amano sfoggiare manicure e pedicure fresche di smalto. Mani e piedi in questi mesi sono esposti e messi in risalto dagli abiti e dalle calzature che indossiamo. Per averli sempre curati possiamo rivolgerci ad un’estetista o fare in casa. L’importante è seguire le giuste tecniche per avere risultati sempre impeccabili. È anche fondamentale essere al corrente delle recenti innovazioni di stile, che possono darci risultati davvero stupefacenti. Oggi vogliamo parlare di uno stile di smalto che ha davvero spopolato in questi ultimi mesi. Proprio perché questo smalto all’ultima moda allunga e rende affusolate le dita ed è pronto in pochi minuti grazie a due soli colori.

La moda unghie cambia ed evolve di continuo

Così come la moda degli abiti, anche quella di capelli e unghie evolve e muta di continuo. Se due anni fa la tendenza era quella di optare per unghie in gel squadrate e lunghissime, ora si vedono sempre più manicure sobrie a tinte chiare. Anche grazie alla tecnologia dei cosmetici che si evolve spuntano di continuo nuove colorazioni e nuovi stili, da scegliere in base al nostro outfit e al nostro gusto.

Lo stile di cui parleremo oggi ha conosciuto un successo inedito, anche grazie ai social e alle influencer. Stiamo parlando della tecnica baby boomer, che crea sulle unghie un effetto sfumato usando varie sfumature del colore rosa. Ricorda per certi versi la french manicure, ma crea un effetto più naturale e modaiolo. La buona notizia è che è anche molto più semplice da realizzare.

Questo smalto all’ultima moda allunga e rende affusolate le dita di mani e piedi anche se sono tozze e corte

Per realizzare questo effetto possiamo iniziare ricoprendo l’unghia interamente con un coat trasparente. Poi possiamo iniziare a stendere nella parte che va dalla cuticola a metà dell’unghia uno smalto rosato. Dopo pochi secondi possiamo applicare un bianco latte sulla punta dell’unghia. Adesso con un pennello a ventaglio cerchiamo di unire i colori creando il tipico effetto degradé. Aspettiamo che la vernice secchi e concludiamo con un top coat trasparente.

Oltre ad essere elegante e raffinatissimo, il baby boomer crea un effetto ottico che allunga l’unghia e di conseguenza anche le dita. Applicato su mani e piedi farà apparire le dita più lunghe ed affusolate, rendendole davvero più femminili.

