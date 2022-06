Queste soluzioni creative per trucco e capelli, con bob scalati sia lunghi che medi, faranno ringiovanire il viso ad ogni età anche al mare

È il taglio più richiesto del 2022 e i motivi sono diversi. Il bob ringiovanisce i tratti del viso e si adatta a ogni forma nascondendo i difetti che proprio non ci piacciono. È adatto per le uscite serali e gli appuntamenti mondani ma anche per essere in ordine e sempre alla moda anche quando si viaggia o si va al mare.

Con i visi tondi, il bob è più lungo, mentre con quelli più magri si ferma al mento e prevede la frangia. Se il viso è a triangolo, il caschetto potrebbe essere molto corto, mentre se è quadrato il taglio sarà asimmetrico. Giocare con forma e lunghezza ci permette di ottenere effetti ringiovanenti e look che difficilmente passeranno inosservati.

Al taglio occorre accompagnare il trucco adatto. Il make up è fondamentale per infondere sicurezza ed espressività. Un colore sbagliato, troppo intenso oppure un disegno che non si abbina al taglio di capelli potrebbero dare risultati scoraggianti.

Soluzioni per ogni occasione

Sentirsi a proprio agio è una sensazione di cui non si può fare a meno a prescindere dall’età che avanza o dal fatto che stiamo in spiaggia a prendere il sole. Queste soluzioni creative per trucco e capelli sono in grado di ringiovanire il nostro aspetto anche durante una passeggiata sulla battigia quando l’abbronzatura non è ancora perfetta.

Il bob parificato con la frangia a tendina è in grado di valorizzare qualsiasi tipo di viso sia ovale che tondo. La lunghezza alla mandibola si sposa benissimo con un ombretto rosso, lilla o viola. Le tonalità devono essere almeno due, una più chiara e una più scura, il mascara darà volume alle ciglia o aiuterà a curvarle.

Chi porta i capelli medi può adottare un choppy lob con la riga centrale che valorizza i visi allungati. In questo caso è necessario evidenziare gli occhi utilizzando l’eyeliner nella parte finale con due piccole codine parallele che partano dalla parte superiore e da quella inferiore.

Queste soluzioni creative per trucco e capelli, con bob scalati sia lunghi che medi, faranno ringiovanire il viso ad ogni età anche al mare

Se optiamo per una frangia lunga e folta, perché abbiamo un viso ovale o scavato, possiamo utilizzare un eyeliner bianco che metta in risalto lo sguardo. Se vogliamo allungare l’occhio, possiamo creare la codina nell’angolo disegnandola verso l’alto. In alternativa, possiamo utilizzarlo nella parte inferiore dell’occhio al posto della matita. Questo tipo di soluzione è ottima anche se non asciughiamo i capelli e teniamo l’effetto bagnato.

Con i capelli ricci e scalati, invece, il trucco dovrebbe essere più deciso per dare vivacità al viso. Disegnando una linea lungo tutta la palpebra superiore e formando una codina nell’angolo, e facendo la stessa operazione nella parte inferiore, potremmo poi colorare tutta l’area. L’aggressività dell’eyeliner si sposerà benissimo con la consistenza vaporosa dei capelli che arrivano fin sotto la mandibola.

Se il bob non è riccio ma solo ondulato, infine, bisognerebbe rimpolpare le ciglia e rinforzare il contorno occhi anche ai lati creando spessore.

Lettura consigliata

