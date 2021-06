Il pomodoro è certamente uno degli ortaggi più consumati e più presenti sulle tavole degli italiani, in particolar modo in questo periodo dell’anno. Non c’è nulla di meglio, infatti, di mangiare un bel pomodoro, con un po’ di mozzarella e basilico magari, con il caldo che ormai è arrivato. E se poi questo viene direttamente dal nostro orto, il piacere è assicurato! Ma se vogliamo davvero prenderci cura della nostra pianta e farla crescere rapidamente, c’è un trucco poco noto che sicuramente ci aiuterà. È rivolto per lo più agli esperti, ma chiunque potrà provare a realizzarlo. Infatti, questo segreto formidabile che pochissimi conoscono farà crescere più rigogliosa e ancor più velocemente la nostra pianta di pomodoro.

Pizzicare lo stelo del pomodoro, in cosa consiste questa tecnica

Non tutti sanno che per avere una piantina di pomodoro che cresca al massimo delle sue potenzialità, ci sono delle operazioni da compiere. Una di queste è proprio quella del pizzicamento. Si tratta di un’azione che si compie sugli steli del pomodoro e che deve essere fatta in modo costante una volta a settimana. Il consiglio è quello di compiere il pizzicamento con le mani e non con le forbici, ricordandoci però di indossare dei guanti resistenti e protettivi, che non ci facciano correre il rischio di avere ferite. Per prima, pizzicando (letteralmente) lo stelo della pianta, eliminiamo i figliastri. Si tratta dei piccoli germogli di 3 centimetri che possiamo trovare su ogni stelo. Questi si straccheranno facilmente e, quando ciò avverrà, sentiremo uno scricchiolio che ci farà capire che abbiamo portato a termine l’operazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ecco tutte le accortezze da avere per portare a termine il pizzicamento

Per prima cosa, ricordiamoci di pizzicare lo stelo della nostra pianta di pomodoro solo di mattina. Nelle prime ore del giorno, infatti, sarà più semplice per noi e per la pianta perché i figliastri sono più facili da scoppiare. Inoltre, in questo modo la pianta avrà tutto il pomeriggio per riprendersi da queste piccole ferite. Ricordiamoci, inoltre, di non annaffiare mai la pianta prima di pizzicarne gli steli. Facciamolo solo quando avremo concluso questo processo.

Perciò, abbiamo presentato questo segreto formidabile che pochissimi conoscono farà crescere più rigogliosa e ancor più velocemente la nostra pianta di pomodoro.

Un segreto formidabile che pochissimi conoscono ci permetterà di annaffiare le piante quando siamo in vacanza o fuori di casa