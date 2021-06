Con l’arrivo della bella stagione si ha anche voglia di dilettarsi in nuove ricette, magari se sono anche veloci è ancora meglio. Noi di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, abbiamo pensato per i nostri Lettori ad un deliziosissimo contorno che andrà bene vicino a qualsiasi piatto indistintamente. Metteremo insieme due tra gli alimenti più amati, patate e pancetta, che con un mix di sapori e di spezie diventeranno ancora più gustose. Ma basta un solo ingrediente che tutti abbiamo in casa per rendere incredibile e appetitoso questo contorno a base di patate.

Ovvero il pan grattato, che renderà la nostra ricetta così appetitosa da leccarsi i baffi. Quindi, se siamo stanchi dei soliti contorni, con questa ricetta super golosa di patate sabbiate e cubetti di pancetta tutti rimarranno entusiasti. Proprio come nell’articolo “Ecco gli appetitosi e profumati involtini di zucchine e gamberi facilissimi da preparare e i nostri ospiti rimarranno estasiati”. Questo contorno, oltre ad essere molto semplice, si può preparare anche con anticipo, mantenendosi anche per la cena, sempre che ne rimanga un po’! Basterà, poi, solo riscaldarlo qualche minuto. Ecco pertanto, di seguito, di cosa avremo bisogno per la preparazione di questa leccornia.

Ingredienti:

1,5 Kg di patate;

130/150 gr di pancetta dolce o affumicata (a piacere);

olio extra vergine d’oliva;

sale;

pepe;

e ovviamente il pan grattato, 7/8 cucchiai.

A questi ingredienti possiamo aggiungere anche altre spezie che ci piacciono, ad esempio timo o rosmarino. Per prima cosa, pelare le patate e tagliarle a cubetti. Poi lessarle in acqua bollente per pochi minuti (3 o 4), e lasciarle scolare in uno scolapasta. Nel frattempo, mettiamo a rosolare in una padella i cubetti di pancetta, con un po’ di olio. Una volta scolate le patate, uniamo tutti gli ingredienti in una grande scodella e li amalgamiamo con cura.

Preriscaldiamo poi il forno a velocità statica a 180/200 gradi. Versiamo le nostre patate condite con olio, pangrattato, sale, pepe e pancetta su una teglia rivestita da carta-forno, e facciamo cuocere per una ventina di minuti circa, avendo cura di girarle a metà cottura.

Inoltre, possiamo anche aggiungere, pochi minuti prima dell’uscita una spolverata di formaggio grattugiato. A questo punto, non resta che servire il nostro appetitoso contorno. Il pan grattato donerà un sapore gustoso e una doratura perfetta alle nostre patate. Questa ricetta, inoltre, può essere fatta anche con le zucchine, melanzane o peperoni.

