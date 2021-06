Arriva un nuovo sistema di allenamento che permette di bruciare calorie e tonificare i muscoli del corpo in solamente 20 minuti. Questo è l’innovativo metodo che spopola per perdere peso e tonificare in metà tempo. Infatti 20 minuti è un tempo che è circa la meta dei classici 40 minuti che si dedicano ad una sessione di training in palestra. Ma come funziona questo metodo, perché dimezza il tempo e quali ulteriori benefici apporta?

I trainer che usano questo metodo di allenamento, promettono che si può raggiungere una forma perfetta in soli 20 minuti. A cui però, consigliano di aggiungere almeno 7 minuti di riscaldamento. Tra questi c’è Matt Roberts, celebre per essere il personal trainer di molte star. Ecco perché questo rivoluzionario sistema in 27 minuti brucia i grassi e tonifica i muscoli.

L’innovativo metodo che spopola per perdere peso e tonificare in metà tempo si chiama PHA, Peripheral Heart Action, ovvero azione sulla zona cardiaca periferica. Per la verità questo sistema non è nuovo. Il metodo nasce negli anni ’50 grazie ad una intuizione del dottor Arthur Steinhaus. Alcuni studi del 1978 dei professori Asmussen e Mazin confermano che il metodo ha una sua efficacia. Nel 2015 l’efficacia del PHA è stata oggetto di uno studio dei ricercatori italiani Piras, Persiani e Damiani e pubblicato sull’European Journal of Applied Physiology.

Questo rivoluzionario sistema in 27 minuti brucia i grassi e tonifica i muscoli

Ma in cosa consiste esattamente il PHA? È uno straordinario metodo di allenamento che combina esercizi di resistenza ad esercizi aerobici. Questa combinazione porta ad avere risultati apprezzabili velocemente e in metà tempo rispetto ai classici allenamenti. Infatti questo sistema di training ha l’obiettivo di tenere la frequenza cardiaca e il metabolismo costantemente alti durante tutto l’allenamento. Questo permette di bruciare grassi, tonificare e scolpire la muscolatura ed aumentare la propria resistenza, più velocemente dei normali programmi d’esercizio. Un risultato che si ottiene eliminando i tempi morti dell’allenamento, ovvero le pause di recupero tra una serie e un’altra.

Ma questo tipo d’allenamento porta ad altri benefici per chi lo pratica oltre a quello della diminuzione del grasso corporeo. Anzitutto benefici di natura cardiaca e di circolazione del sangue. Inoltre, la pressione arteriosa viene regolata e la soglia anaerobica e quella della potenza aerobica aumentano.

Approfondimento

