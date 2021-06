In previsione di perdere qualche chiletto di troppo e i liquidi stagnanti, cerchiamo sempre nuove idee culinarie. Ci sono molti alimenti che fanno al caso nostro per preparare pietanze detox che fanno dimagrire e sono nutritive.

Una zuppa leggera perfetta per una dieta detox piena di vitamine e minerali è quella al cavolo kale. Il famoso cavolo nero che è ricco di ferro vitamine e oligoelementi. Vediamo come preparare questa zuppa miracolosa e gustosissima.

Ingredienti per la zuppa dietetica al cavolo nero

a) 1 cavolo nero;

b) 1 cipolla;

c) 1 costa di sedano;

d) rametto di timo;

e) 1 foglia di alloro;

f) 1 limone;

g) sale e pepe q.b.

Laviamo il cavolo e tagliamolo in fettine sottili. Laviamo anche il sedano e tagliamolo in piccoli pezzettini e infine peliamo la cipolla.

Facciamo bollire 1,5 lt di acqua e aggiungiamo gli ingredienti, ovvero cavolo, sedano, cipolla. Mettiamo a bollire anche il timo e l’alloro. Saliamo e pepiamo a piacimento, e lasciamo cuocere a fuoco dolce per 20 minuti circa.

Per completare la preparazione spremiamo il succo di un limone. In seguito, togliamo il timo e l’alloro dall’acqua di cottura. Versiamo la zuppa nelle ciotole e aggiungiamo semplicemente il succo di limone. Serviamo e consumiamo il piatto ancora caldo.

Se ci piace e ne abbiamo voglia possiamo aggiungere uno spicchio d’aglio schiacciato che ci aiuterà a eliminare ulteriormente le tossine. L’aglio con il suo gusto forte può essere consumato e digerito più facilmente se cotto. È un vero antibiotico naturale e con l’aggiunta di zenzero e curcuma nella zuppa darà un tocco di energia in più. In questo caso la zuppa si trasformerà in un vero toccasana in caso di febbri, influenze e raffreddori.

