Chi soffre di pressione alta deve stare molto attento all’alimentazione. Con una sana alimentazione, infatti, la pressione arteriosa si può tenere sotto controllo e si può mantenere il cuore sano. Quando gli specialisti sottolineano l’importanza di una sana nutrizione non scherzano affatto. Mangiare sano è fondamentale per la cura del corpo.

Cosa deve mangiare e cosa non deve mangiare chi soffre di pressione alta

Chi soffre di pressione alta è sempre seguito da uno specialista con controlli periodici. Questi inoltre informano sempre il paziente su quali siano i cibi da mangiare e quali invece da evitare. Ci sono tantissimi studi in merito che riguardano cosa deve mangiare e cosa non deve mangiare chi soffre di pressione alta. Vediamo allora cosa consigliano gli esperti.

Il cibo

Vediamo allora ora cosa hanno consigliato gli esperti. E quali sono i loro consigli. Il primo, veramente fondamentale, riguarda il sale. Infatti, il sale deve essere evitato in tavola. Come ricorda in modo molto approfondito questo documento del Governo.

Facciamo sempre attenzione quando compriamo i cibi pronti assicurandoci che il contenuto di sale sia minimo o nullo. Cosa abbastanza rara, perché il sale nei cibi pronti è spesso molto presente, così come negli hamburger, nella salsicce o snack vari.

Anche le verdure in busta hanno un alto contenuto di sale, quindi cerchiamo di comprare quelle fresche. Queste fanno molto bene perché piene di sostanze che espellono i radicali liberi. Quando però cuciniamo le verdure non dobbiamo usare il sale.

Sotto consiglio del proprio medico si possono trovare delle alternative valide al sodio, come il sale modificato, se proprio mangiare sciapo non fa per noi. Evitiamo anche cibi troppo grassi perché potrebbero aumentare il colesterolo nel sangue. Che non è mai una buona cosa. Evitiamo quindi carni troppo grasse o latticini.

