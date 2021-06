È il cibo più consumato al mondo ed uno dei più apprezzati. L’Italia è il maggior produttore europeo e finisce sulle nostre tavole con incredibile regolarità. Parliamo naturalmente del riso. È un alimento estremamente digeribile e fonte di proteine. Inoltre è perfetto anche per chi soffre di celiachia, perché privo di glutine.

Forse sapremo già che ne esistono diverse tipologie. Ce ne rendiamo conto soprattutto quando giriamo tra gli scaffali del supermercato. Il più consumato è certamente il classico riso bianco raffinato. Ma non è tra le varietà che apportano più benefici alla salute e ha mediamente alti livelli di glicemia. Se siamo alla ricerca di un riso sia gustoso che nutriente è altrove che dovremo guardare.

Il primo passo è scegliere la variante integrale

Meno il riso è lavorato meglio è. Perché mantiene intatte tutte le sue proprietà nutritive. E non è detto che sia meno buono e adatto a essere cucinato. Per questo la scelta giusta potrebbe essere quella di orientarsi sul riso integrale. Ce ne sono di diverse varietà. Ma quella che sta per indicare la nostra Redazione è particolarmente sana. Questo riso è poco considerato ma è croccante, buono e genuino e un’arma in più per abbassare colesterolo e glicemia.

La qualità migliore

La variante verso cui dovremmo orientarci d’ora in avanti è il riso Venere. Sicuramente lo avremo notato mentre facciamo la spesa. È un riso dai chicchi molto scuri, tendenti al nero. Essendo integrale e poco lavorato contiene molto amido e altrettante fibre. Per questo è ideale per chi ha la glicemia alta. Neanche a dirlo, gli antiossidanti fanno da scudo contro l’assorbimento del colesterolo. Ha anche un forte potere saziante e antinfiammatorio.

Come gustarlo a tavola

Il modo migliore per cucinare il riso Venere è quello di farlo bollire. Per dimezzare i tempi di cottura si consiglia l’utilizzo di una pentola a pressione. È molto indicato come contorno di piatti a base di carne, pesce o verdure. Ecco spiegato perché questo riso è poco considerato ma è croccante, buono e genuino e un’arma in più per abbassare colesterolo e glicemia.

