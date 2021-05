Quando si compra la carne al supermercato si ha l’imbarazzo della scelta. Ci sono davvero tante, troppe varietà e tagli differenti tra cui scegliere. E può capitare di non sapersi decidere.

Di solito le carni più succose e pregiate sono anche le più costose. Ma non sempre è così. Se si vuole risparmiare ma portare in tavola del cibo di qualità, c’è un taglio che fa al caso nostro. E che spesso evitiamo e non prendiamo nemmeno in considerazione.

Infatti, molti la snobbano ma è questa la carne tenera, magra e gustosa che costa poco da acquistare al supermercato.

Lo scamone è buono, economico e perfetto per tanti piatti

Lo scamone è l’ultima parte della lombata di manzo o vitello e si ricava dalla groppa dell’animale. È un taglio di prima qualità, tenero e saporito quasi quanto filetto e costata. Ma dai costi decisamente più contenuti.

Il prezzo dello scamone si aggira solitamente tra i 13€ ed i 18€ al chilo. Generalmente è una carne con pochi grassi e ha solo 119 kcal per 100 gr di prodotto. È considerato uno dei tagli migliori per rapporto qualità-prezzo.

Nonostante sia mediamente una carne magra, il colesterolo non manca. Facciamo dunque attenzione se abbiamo alti livelli di questo grasso nel sangue.

Lo scamone in cucina è molto versatile e si può utilizzare per moltissimi piatti. È molto indicato per le cotture al sangue e fa un figurone alla griglia, in forno o semplicemente in padella. Si può utilizzare anche per cotture più lunghe come brasati e stracotti.

Ricetta fettine di scamone in padella

Ecco una ricetta facile e veloce che si prepara in 5 minuti.

Ingredienti per 3 persone:

3 fette di scamone di manzo o vitello;

aglio;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo;

sale

Si fa scaldare una padella con un filo d’olio. Nel frattempo si taglia a pezzetti l’aglio e si trita finemente il prezzemolo. Quando l’olio è abbastanza caldo si mettono le fette di carne. Si aggiungono quindi l’aglio e il prezzemolo, e si cuoce su entrambi i lati. Salare a piacere prima di servire.