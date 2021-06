Se solo conoscessimo tutti gli utilizzi con cui sfruttare gli alimenti più comuni della cucina, rimarremmo del tutto sorpresi e stupiti. Infatti, alcuni degli ingredienti che usiamo ogni giorno per un unico scopo, avrebbero in realtà la capacità di renderci la vita più facile sotto tanti altri aspetti. Il problema è che nella maggior parte dei casi non lo sappiamo. Proprio per questa ragione oggi vogliamo svelare l’uso inaspettato di un alimento presente in cucina, e che molto raramente manca nell’abitazione. Infatti, ecco come rimuovere dai vestiti le macchie dei succhi di frutta grazie ad un ingrediente che già abbiamo in casa.

Un alone fastidioso

Con l’arrivo dell’estate cambiano anche le nostre abitudini alimentari. Del resto con il caldo preferiamo mangiare cibi differenti, e gustarci bevande diverse rispetto a quelle che ci offrivano sollievo durante l’inverno. Da una tisana bollente e fumante infatti siamo passati a bevande fresche e zuccherine, come appunto i succhi di frutta. Per quanto siano rigeneranti e donino energie però, si rivelano molto difficili da eliminare quando ne cascano delle gocce sugli abiti. Bene, a questo proposito, ecco come rimuovere dai vestiti le macchie dei succhi di frutta grazie ad un ingrediente che abbiamo già in casa.

Il potere del sale

Oggi parliamo di un rimedio naturale facilissimo da mettere in pratica ma, soprattutto, che non richiederà più di un minuto per essere svolto. Tutto quello che ci serve è del normalissimo sale da cucina, e un po’ d’acqua di rubinetto. Per eliminare la macchia causata dal succo di frutta bisognerà semplicemente prendere il sale e applicarlo abbondantemente sulla macchia.

A questo punto si dovrà attendere dai due ai cinque minuti, giusto il tempo per permettere al potere disinfettante del sale di fare effetto. Quindi bisognerà prendere l’acqua del rubinetto e con l’aiuto di un panno utilizzarla per eliminare i residui di sale rimasti. Infine, si dovrà semplicemente lasciar asciugare la maglietta o il vestito interessato dalla macchia. Ed ecco che, in meno di un minuto e con un solo ingrediente, il problema sarà stato risolto con successo.