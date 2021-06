Siamo in popolo di marinai e ci piace il pesce. Appena possiamo, come resistere a uno spaghetto alle vongole o a una grigliata di mare? Giusto per fare un esempio. Peccato che spesso ci scontriamo con i prezzi del pesce, anche nostrano. Soprattutto al Nord, nelle regioni non bagnate dal mare. Dove acquistare pesce sembra di investire in oro. Ecco che pochi conoscono questo pesce così economico ma dal sapore intenso e dalla carne così morbida che rimane perfetta e squisita anche congelata. Parliamo della Leccia o Leccia stella.

È un pesce azzurro

La Leccia fa parte della famiglia del cosiddetto “pesce azzurro”, dove l’azzurro è il colore del dorso. Una categoria di pesci d’acqua salata, particolarmente ricchi di acidi grassi Omega3. Solitamente questa tipologia di pesce non si presta al congelamento, ma la Leccia costituisce la classica eccezione che conferma la regola. La sua carne, grazie anche a un prezzo contenuto, è apprezzata sia fresca che essiccata. Pochi conoscono questo pesce così economico ma dal sapore intenso e dalla carne così morbida che rimane perfetta e squisita anche congelata.

Una bontà cotta in qualsiasi modo

Altra caratteristica molto importante e particolare di questo pesce: è gustoso cucinato in molti modi. Alla griglia, ma anche al cartoccio. Perfetta nei primi piatti, ma anche coi secondi e in versione carpaccio. Il suo filetto è molto gustoso, ed è particolarmente consigliato ai bambini, ma anche a chi soffre di colesterolo alto e ipertensione. Anzi, è addirittura consigliata in alcune diete che mirano a salvaguardare proprio colesterolo, trigliceridi e problemi di cuore.

Contiene anche un’elevata concentrazione di potassio e fosforo, ma anche di vitamine e proteine.

Una chicca come antipasto

Dicevamo che questo pesce è particolarmente saporito cotto un po’ in tutte le maniere tradizionali. Dalla zuppa alla pasta, dal filetto alla piastra mantiene un sapore intenso, ma comunque non troppo invadente. Una chicca: se la prepariamo col sugo, teniamone una parte per farne bruschette: una vera e propria delizia.

