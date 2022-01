I gatti sono in genere animali adorabili, ma in certi casi non vorremmo averli attorno. I randagi, infatti, potrebbero scegliere il nostro giardino come toilette personale in cui depositare urina ed escrementi vari.

Questa cattiva abitudine non è salutare, né per noi né per le nostre piante. Questo perché gli escrementi potrebbero contenere parassiti dannosi che potrebbero trasmettersi. Non è sempre facile sbarazzarsi di questi animali, soprattutto senza fare loro del male. Ma una soluzione c’è ed è del tutto naturale.

Le buone abitudini per tenerli alla larga da noi

Vi sono delle buone abitudini che dovremmo mettere in pratica per scoraggiare i gatti ad avvicinarsi alla nostra proprietà. Innanzitutto, dovremmo mettere da parte la compassione, evitando di nutrirli. Altrimenti sarebbe come fornire loro un invito concreto a stabilirsi da noi.

Facciamo poi attenzione con la spazzatura. I gatti particolarmente affamati potrebbero vedere nell’immondizia fuori casa una possibile occasione per sfamarsi. Spostiamo, perciò, sacchetti e bidoni il più lontano possibile dall’abitazione.

Chi ha il pollice verde potrebbe scegliere di coltivare una delle diverse piante che tengono lontani i gatti. La coleus canina, oltre che avere dei colori sgargianti, potrebbe rivelarsi un ottimo repellente contro questi animali.

Basterà 1 rimedio profumatissimo per allontanare definitivamente i gatti che fanno cacca e pipì in giardino

Qualora le avessimo tentate davvero tutte senza ottenere nulla, potremmo escogitare il nostro stratagemma vincente. Per prima cosa dovremo individuare i punti del giardino in cui i gatti lasciano i propri bisogni e coprire il terreno con pietre e ciottoli.

Questo impedirà agli animali di coprire gli escrementi e li scoraggerà. Infatti, molti gatti sono soliti nascondere l’odore dei propri bisogni per non attirare l’attenzione di rivali o minacce presenti nei paraggi. Fatto questo, basterà 1 rimedio profumatissimo per allontanare definitivamente i gatti che fanno cacca e pipì in giardino.

Per realizzarlo ci serviranno gli oli essenziali di limone ed eucalipto. Versiamone una ventina di gocce ciascuno in un flacone spray con un bicchiere di acqua. Mescoliamo bene il tutto fino a ottenere una soluzione omogenea.

Per finire spruzziamola negli angoli e nelle aree del giardino in cui i gatti vengono a fare i bisogni. Stiamo attenti a non erogarla direttamente sulle nostre piantine. In poco tempo dovremmo avere finalmente risolto questo odioso problema.

