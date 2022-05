Domani inizierà un nuovo mese e giugno è pronto a sbalordire molti di noi con tante sorprese e novità. Il mese dell’estate porta con sé un cielo ricco di interessanti eventi astrologici. Come accade ad ogni nuovo inizio, siamo curiosi di sapere come andranno le cose. Il mese astrologico inizia con Mercurio che porterà fortuna ad alcuni di noi in particolare. Oggi ci focalizzeremo su 4 segni zodiacali che inizieranno questo mese alla grande.

Una partenza grandiosa

La fortuna assisterà per gran parte del mese il segno dell’Acquario. Mercurio rende i nati sotto questo segno molto più produttivi e concentrati sul lavoro. Gli Acquario riusciranno ad affrontare gli imprevisti con grande calma e razionalità, senza perdere la testa. Questo sarà un mese di conferme, anche per quanto riguarda la vita sentimentale. Un ritorno dal passato potrebbe dare una piacevole scossa alle settimane degli Acquario, che vivranno questo incontro con ottimismo e leggerezza.

Dopo un mese di maggio pieno di ostacoli, giugno potrebbe rappresentare la svolta per i nati sotto il segno del Leone. Una persona che ci piace da tempo potrebbe finalmente farsi avanti in modo molto timido e pacato. Sarà tutto nelle mani dei Leone, che dovranno essere abili a sufficienza per riuscire a conquistare il cuore dell’altra persona. Il lavoro torna a dare grandi soddisfazioni dopo settimane deludenti e tornano così a crescere non solo i guadagni, ma anche la motivazione.

Giugno sarà il mese dell’Acquario e del Leone e Mercurio porterà amore e tanti soldi ad altri 2 fortunati segni zodiacali

Mercurio è il pianeta che rappresenta le decisioni razionali e ben calibrate. Sarà proprio questo pianeta ad aiutare il segno del Cancro a trovare il coraggio di farsi avanti con una persona che suscita parecchio interesse. Vincere la timidezza è un grande passo per i nati sotto questo segno, che spesso si mostrano molto introversi e taciturni. Il lavoro continua a dare grandi stimoli e soddisfazioni, soprattutto per coloro che lavorano nell’ambito della creatività. Entro la metà di giugno potrebbero arrivare buone notizie in merito alla propria posizione lavorativa. Questo potrebbe essere il mese che permetterà ai Cancro di fare il tanto desiderato salto di carriera.

Sagittario

Giugno sarà il mese dell’Acquario e del Leone, ma il segno del Sagittario potrebbe finalmente trovare l’amore. I single potranno allargare il proprio giro di amicizie, mentre coloro che sono in cerca dell’anima gemella potrebbero conoscere qualcuno pronto a far battere loro il cuore. Già dai primi giorni del mese sono in arrivo ottime notizie sul fronte economico, perché potrebbe arrivare un aumento o un incarico inaspettato. Soltanto coloro che sapranno mostrarsi seri, capaci ed intraprendenti riusciranno ad ottenere il massimo da questa situazione e a spiccare il volo. Mercurio aiuterà i Sagittario ad affrontare le sfide in modo cauto, ma senza mai perdere l’ottimismo e la lucidità necessarie.

Approfondimento

Oltre a Pesci e Ariete sono questi i segni zodiacali che stanno bene insieme e che hanno una forte compatibilità