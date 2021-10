Uno dei problemi che molte persone hanno è quello di non trovare il tempo per cucinare. Sia che siamo negati nell’arte culinaria sia che invece siamo appassionati dilettanti, molto spesso ci arrendiamo a mangiare cibi pronti.

Si tratta di un peccato, perché il cibo fatto in casa, la maggior parte delle volte, è più sano e leggero di quello acquistato. Se solo conosciamo i giusti trucchi, possiamo preparare piatti gustosi in pochi minuti e non ce ne pentiremo. Infatti, ad esempio, questo primo piatto autunnale è perfetto per chi ha poco tempo e voglia di cucinare. Vediamo di cosa si tratta.

Una ricetta leggera e veloce da far venire l’acquolina in bocca

Quest’oggi prepareremo una pasta con un condimento di stagione: la pasta alle verze e pancetta. Per iniziare dovremo procurarci gli ingredienti:

200 grammi di verza;

1 cipolla;

100 grammi di pancetta affumicata tagliata a dadini;

200 grammi di mozzarella;

pecorino;

pepe nero

olio EVO.

Per prima cosa, procediamo alla lessatura delle verze. Con un poco di olio facciamo saltare in padella le verze fresche fino a che non si ammorbidiscono. Procediamo poi con il mettere una pentola di abbondante acqua sul fuoco.

Ora possiamo iniziare pelando la cipolla per poi soffriggerla in padella con l’olio EVO. Quando la cipolla è dorata, possiamo aggiungere la pancetta e la verza tagliata a striscioline. Lasciamo dorare a fuoco basso in modo che gli ingredienti si insaporiscano.

Nel frattempo, l’acqua è giunta a bollore e possiamo buttare la pasta dopo aver aggiunto il sale. Nel tempo in cui il sugo sarà pronto anche la pasta sarà cotta. Ora possiamo scolare la pasta e farla saltare in padella con il nostro sugo speciale.

Aggiungiamo la mozzarella e aspettiamo che si sciolga. Una volta che la mozzarella è filante possiamo spegnere il fuoco e aggiungere il pecorino. Mescoliamo e aggiungiamo una spolverata di pepe nero. La nostra pasta è pronta per essere gustata con tutta la sua gustosità che si scioglie in bocca.

Se vogliamo, possiamo realizzare una variante di questa ricetta per preparare una deliziosa pasta al forno. Basterà tirare fuori la pasta a metà cottura e disporla in una teglia assieme alle verze e pancetta e alla mozzarella cruda. Possiamo informare per 30 minuti a 180 gradi e spolverare con il pecorino e il pepe. Il nostro piatto sarà una delizia e piacerà davvero a tutti.

