Arriva l’inverno e anche il momento di trasferire le piante da fuori a dentro, oppure di adornare la casa se non si hanno delle piante. E se già si hanno, non fa nulla, perché non possiamo perderci assolutamente questa piantina. Infatti pochissimi conoscono questa pianta d’appartamento che è una vera opera d’arte e adorna la casa. Non è una pianta gigantesca, sta bene in casa, magari su un bel mobile oppure per terra. Non è una pianta che richiede chissà quali attenzioni, quindi non c’è bisogno di essere un esperto. Certo, questo non significa che la possiamo lasciare alla mercé del tempo e vedere cosa accade: se sopravvive o no.

Le piantine per casa d’avere subito

Tra piante fuori e piante dentro, il nostro appartamento potrebbe assomigliare lentamente ad un vivaio. Ma le piante fanno bene alla mente e allo spirito e quindi una casa green è tutto ciò che vogliamo. Infatti per rigenerare il cervello e allontanare i pensieri negativi ecco cosa ha scoperto la scienza e sì, c’entrano le piante e il verde. Inoltre se possediamo un balcone, non ignoriamo il fatto che la pianta di basilico si può avere tutto l’anno basta scegliere la specie giusta. Perché molti pensano che arriva l’inverno e quindi addio basilico, e invece no.

Ovviamente non tutte le piante sono perfette per stare in casa, ma questo dipende molto dalla casa in cui viviamo. Perché magari è troppo buia, oppure troppo fredda o troppo umida. Ma vediamo ora questa pianta grassa che pochi conoscono.

Pochissimi conoscono questa pianta d’appartamento che è una vera opera d’arte e adorna la casa

La pianta in questione è la cereus forbesii spiralis. Vediamo ora come possiamo prenderci cura di questa bellezza. La prima cosa da sapere è che è una pianta che deve stare al sole. Quindi l’esposizione solare è fondamentale, possibilmente verso sud. La cosa migliore è un punto arieggiato ma senza correnti fredde. Se il fusto della pianta è molto chiaro, allora significa che non sta ricevendo la luce giusta. E dobbiamo spostarla.

Le annaffiature devono essere abbondanti durante l’estate, ogni 3-4 giorni. D’inverno invece meno abbondanti. Attenzione però ai ristagni che non ci devono essere. La pianta cresce molto quindi deve avere tanto concime ogni 15 giorni. Il concime deve contenere azoto, fosforo e potassio. Mai mettere la pianta in una casa fredda: infatti odia le temperature che vanno sotto i 10 gradi. Importante inoltre pulire le foglie, non ci deve essere polvere sopra.

