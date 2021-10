L’autunno è ormai inoltrato e un ingrediente tipico di questo periodo è arrivato sulle nostre tavole. Stiamo parlando, ovviamente, delle castagne, un frutto ricco di nutrienti e davvero gustosissimo.

In molti non sanno come preparare le castagne e sono intimiditi dalla buccia spessa e dal fatto che abbiamo bisogno di molto tempo per cuocerci. In realtà, se seguiamo i giusti consigli è molto semplice preparare dei piatti a base di castagne. Oggi vogliamo parlare di una dolce crema perfetta da spalmare sul pane come la nutella. Ecco la semplicissima ricetta per preparare l’irresistibile spalmabile alle castagne senza grassi aggiunti.

Un frutto ricco di nutrimento e gusto

Le castagne sono ricche di sali minerali ma anche di fibre, vitamine e dell’importantissimo acido folico. Ricche di carboidrati, sono povere di grassi e possono essere utilizzate in molteplici preparazioni dolci e salate. Possiamo usarle per preparare dei deliziosi gnocchi senza glutine o del pane dal gusto insolito.

Un altro uso molto comune è quello per la preparazione dei dolci, come il ricchissimo castagnaccio o il budino di castagne. Oggi vogliamo parlare di una ricetta meno nota ma irresistibile una deliziosa crema spalmabile fatta in pochi minuti.

Per iniziare abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

200 grammi di farina di castagne o 100 grammi di purea di castagne fresca;

150 g di miele;

50 grammi di nocciole tritate fini;

2 cucchiai di cacao amaro in polvere.

Ora dovremo mescolare gli ingredienti, preferibilmente in un mixer. Iniziamo mettendo il miele e il cacao a formare un composto uniforme. Poi aggiungiamo le castagne e le nocciole e continuiamo a mescolare fino a che si forma una crema uniforme.

Se usiamo la purea di castagne, dovremo frullare un po’ più a lungo. Il miele renderà la crema morbidissima e dolce, le nocciole daranno una consistenza croccante che la renderà irresistibile. Non dovremo aggiungere olio o burro per rendere la nostra crema morbida, in questo modo avremo un prodotto dolce e gustoso senza l’uso di grassi aggiunti né prodotti di origine animale.

Non si tratta di certo di un prodotto ipocalorico e va consumato con moderazione ma può essere un’alternativa sana ed economica alle creme comprate. Ora possiamo spalmare la crema sul pane alla mattina per colazione oppure usarla come ripieno per i nostri dolci e le nostre torte.