Se siamo residenti nel Nord Italia d’estate spesso ci troviamo a invidiare il bel tempo e le spiagge candide delle regioni meridionali della nostra Penisola. Ma non c’è da disperarsi. Infatti questo pittoresco borgo è considerato una Venezia in miniatura per i suoi romantici canali e per il mare degno della bandiera blu 2021. Vediamo insieme dove si trova.

Comacchio

Questo pittoresco borgo è considerato una Venezia in miniatura per i suoi romantici canali e per il mare degno della bandiera blu 2021. Stiamo parlando di Comacchio, una cittadina situata in provincia di Ferrara.

È infatti posizionata in un punto strategico, fra le acque del fiume Po e l’inizio del Mar Adriatico. Per questo status lagunare e per la sua composizione di tredici diversi isolotti è spesso comparata alla più famosa città del Veneto. Al pari di quest’ultima ha infatti delle meravigliose calli e dei pittoreschi canali.

Cosa vedere

Quest’anno il lido di Comacchio ha ricevuto la nota onorificenza della bandiera blu, che ogni anno premia i migliori mari d’Italia. Ma oltre a questo importante riconoscimento ci sono anche molti punti di interesse che vale la pena visitare.

Parliamo, ad esempio, del particolare complesso architettonico chiamato “Trepponti” che è anche il simbolo della città. Poi bisogna assolutamente vedere il Loggiato dei Cappuccini, una foresta di colonne in cui una volta passavano gli omonimi frati. Infine agli amanti della natura consigliamo di visitare anche il Parco del Delta del Po.

Il cibo tipico

Per gli amanti dell’anguilla, questo borgo è sicuramente da visitare. Ogni anno, infatti, si tiene la sagra dell’anguilla che viene pescata in questa determinata zona. Allo stesso modo sono anche molto note le alici marinate, piatto tipico di questa costa.

