Molti di noi, provati da un anno difficile, hanno il desiderio irrefrenabile di andare finalmente in vacanza, più precisamente al mare.

E allora perché non provare a recarsi in un luogo a lungo frequentato da letterati e uomini di cultura? Per questo motivo oggi consigliamo di visitarne uno.

Infatti questo borgo medievale vanta uno dei panorami e delle spiagge più suggestive di tutta Italia, una bomboniera imperdibile con un romantico castello a strapiombo sul mare.

L’atmosfera incantata

Stiamo parlando di Lerici, cittadina situata nella Liguria Orientale, che ha affascinato generazioni e generazioni di scrittori e poeti. Infatti, in passato, hanno soggiornato qui illustri personalità come Mary Shelley e suo marito Percy Shelley.

Si tratta, infatti, di un luogo magico che vanta una lunga storia. Da non perdere assolutamente il castello di Lerici, collegato a quello di San Terenzo. Da qui si può godere una meravigliosa vista sul Golfo dei Poeti.

Il mare cristallino

Il mare ha ricevuto un importante riconoscimento. È stato infatti premiato come Bandiera Blu nel 2016 dalla Foundation for Environmental Education italiana (FEE). Non sono presenti litorali sabbiosi, ma dei piccoli lembi rocciosi che formano delle piccole ed intime calette tutte da scoprire.

Si può accedere esclusivamente utilizzando delle scalinate. Se, invece, si desidera una spiaggia sabbiosa ci si può recare alla vicina frazione di San Terenzo. In quest’area avevano l’abitudine di soggiornare i coniugi Shelley che vantavano una casa ancora oggi visibile, Villa Magni.

Invece Virginia Woolfe dormì presso l’Hotel Miramare, oggi purtroppo non più in attività.

