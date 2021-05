Quest’anno finalmente potremo farci la nostra meritata vacanza. Dopo quest’interminabile periodo difficile si può tornare a viaggiare. Sempre in sicurezza e rispettando tutte le norme. Ma possiamo tornare a esplorare le località della nostra stupenda Italia. Che ha sempre tanto da offrire, posti idilliaci per tutto lo stivale.

Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di un borgo marinaro spettacolare. Una perfetta simbiosi tra natura e architettura da visitare almeno una volta nella vita. Stiamo parlando di una delle tante perle della riviera ligure. La bellissima e magica Portovenere.

Patrimonio dell’UNESCO dal 1997

Il panorama di Portovenere è davvero mozzafiato. Da qui si possono raggiungere facilmente le Cinque Terre. Ma vale la pena fermarsi ad osservare il lungomare. Casette strette e lunghe, che creano questa cornice a tutto il porto. Questo incantevole borgo medievale con il suo lungomare che fa da cornice al porticciolo è una meraviglia che ci ruberà il cuore. Da qui si può raggiungere direttamente il centro storico. Passando per la Porta del Borgo, che risale al XII secolo. Da qui ci si addentra per le stradine strette del borgo. Ogni angolo è una sorpresa. Piazzette che si aprono davanti a noi, tutte colorate e fiorite.

Una finestra sul mare da mozzare il fiato

Due sono le chiese principali del paese. Quella di San Lorenzo e quella di San Pietro. Entrambe bellissime da visitare. Ad agosto si svolge la festività religiosa della Madonna Bianca. Dopo le funzioni nella Chiesa di San Lorenzo, quando cala la sera tutto il borgo si illumina di luci e ceri. Uno spettacolo. Ma se vogliamo davvero rimanere senza parole, dobbiamo andare in quella di San Pietro. Una chiesa arroccata e piccolina. Ma la loggia esterna ha delle finestre che lasciano lo spazio ad un panorama mozzafiato. Lì vicino si trova la statua di Madre Natura, sulla scogliera.

Per finire il Castello Doria e la Grotta di Byron

Un po’ faticosa la salita, ma ne vale la pena. Il meraviglioso castello ci catapulterà in un attimo nel Medioevo. Una vera fortezza che sembra uscita da un dipinto. Da cui ammirare il panorama. La visita costa solo 5 euro. E non dimentichiamoci la Grotta di Byron. Un’apertura nella roccia in cui il famoso scrittore si rifugiava per meditare. La leggenda narra che arrivò nella grotta dopo aver percorso 8 chilometri a nuoto.

Visitiamo, quindi, questo incantevole borgo medievale con il suo lungomare che fa da cornice al porticciolo è una meraviglia che ci ruberà il cuore. Visto che siamo nei paraggi possiamo fare un salto a Lerici, nel Golfo dei Poeti. Qui hanno soggiornato anche Byron e Shelley.