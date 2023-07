Questo piccolo cane dal portamento atletico è poco impegnativo, perde poco pelo e spicca per intelligenza

Questo piccolo cane dal portamento atletico è poco impegnativo-christina, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Ci sono razze di cane che non hanno bisogno di molte cure e vivono bene negli spazi ristretti. Ecco una di queste, che farà impazzire di gioia la famiglia e ridurrà al minimo le operazioni di pulizia.

Delle volte si desidera un animale da compagnia da allevare, con cui passare le giornate insieme. Spesso si identifica questa figura con quella del cane, del quale ci innamoriamo per il musetto gentile o gli occhioni languidi. Ma se volessimo fare una scelta oculata, dovremmo prendere in considerazione anche altre caratteristiche. È una razza facile da controllare? Può vivere in appartamento? Sporca e va spazzolata di frequente? Sono tutte domande legittime. Se cerchi un peloso che possa soddisfare ognuno dei seguenti requisiti, puoi puntare su un cagnolino davvero speciale. È nostrano e il suo carattere giocherellone lo proclamerà a tutti gli effetti come membro della famiglia.

Questo piccolo cane dal portamento atletico è socievole anche con chi non conosce

Non dovremo preoccuparci più di tanto in casa se adotteremo un piccolo levriero italiano. È il cane da compagnia che stavamo aspettando, adatto agli ambienti meno spaziosi. Infatti, le sue dimensioni lo premiano. Parliamo di un pelosetto di circa 35 cm d’altezza, che dovrebbe pesare al massimo 5 kg. L’aspetto è quello di un classico levriero. Il corpo è snello e tonico, mentre il capo è di forma allungata. Il pelo è molto corto e soffice al tatto. Lo si può trovare in colorazioni varie: nero, giallo, grigio, marrone chiaro e altre ancora.

Al nostro fianco lo adoreremo per la sua capacità di andare d’accordo coi felini e gli altri cani. Facciamo comunque attenzione se l’altro Fido fosse nettamente più grande. Oltre alla sua evidente socievolezza, questo levriero sa attaccarsi indissolubilmente al suo padrone. Ci seguirà ovunque e anche con gli estranei difficilmente si mostrerà diffidente.

Le necessità come l’attività fisica

Il piccolo levriero italiano è dunque il cane che molti sognano. Tuttavia, come ogni altra razza necessita di fare movimento. L’ideale sarebbe trovare uno spazio in cui possa correre liberamente, almeno una volta al giorno. In ogni caso, qualche bella passeggiata al guinzaglio dovrebbe aiutarlo a sfogarsi al meglio.

Grazie alla cortezza del pelo, la toelettatura si riduce al minimo indispensabile. Spazzolarlo una volta alla settimana sarà sufficiente a garantirgli ordine e pulizia. Ricordiamoci, infine, che questo piccolo cane dal portamento atletico non va trattato come un giocattolo. Se abbiamo dei bambini, insegniamo loro a rispettarlo e a conviverci nel modo corretto.