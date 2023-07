Stanotte è tempo della luminosissima Superluna Piena in Capricorno: un invito a riconoscere il proprio potere

Il 3 luglio è arrivato e con essa la luna più grande e splendente dell’anno. Una Superluna più vicina alla Terra rispetto alle altre, che unisce la tenerezza della stagione del Cancro con il pragmatismo del Capricorno. Stanotte è tempo della luminosissima Luna Piena in Capricorno.

La più grande e splendente dell’anno

Sarà possibile ammirare la Superluna a partire dalle 21.20, guardando in direzione sud-est. La Luna piena in Capricorno rappresenta un momento importante per il nostro percorso ascensionale, perché invita a riconoscere il proprio potere personale. È giunto il momento di fermarci, respirare e osservare tutto ciò che si ha realizzato attraverso l’esperienza.

Il Capricorno è infatti governato da Saturno, pianeta atto a onorare la perseveranza e la costanza nella realizzazione dei nostri sogni. Il Capricorno invita a trovare solidità e centratura, cercando di perseguire i nostri ideali senza però mostrarci rigidi o inflessibili. Questa Luna Piena ci offre quindi la possibilità di ricentrarci nel nostro corpo e ricreare la nostra solidità energetica. Utilizziamo dunque le emozioni per smuovere un cambiamento più profondo in noi stessi e negli altri.

Questa Luna ci ricorda che le emozioni non sono un ostacolo al raggiungimento dei nostri obiettivi personali e professionali, ma anzi, creano empatia e coesione. Il Capricorno è associato al perseguimento del lavoro e della carriera, quindi questa Luna ci incita a maggiore disciplina lavorativa e a riscoprire il senso profondo della nostra Missione.

Invita inoltre a prenderci cura di noi stessi e del nostro benessere, per riposare e trovare una centratura tra vita privata e lavoro. Concediti una giornata in balia dell’ozio senza sentirti troppo in colpa. Mente, corpo e spirito ne saranno rigenerati. Questa Luna in Capricorno vuole far sì che ti ricordi che puoi anche ricevere, non solo donare. Sii per qualche giorno più egoista e incentrato su te stesso. Sii selettivo e dai valore solo a chi merita il tuo tempo: il riposo è sacro per ricordarti chi sei veramente!