Questo piccolo borgo riconosciuto come il più bello del Mondo è un vero e proprio museo all’aria aperta da visitare in un giorno

Non manca molto alla tanto attesa primavera, che grazie al suo clima mite invoglia anche i più sedentari ad intraprendere una gita fuori porta se pur breve. Per staccare dalla quotidianità, è sufficiente infatti anche solo un fine settimana per ritrovare il relax, ricaricarsi ed andare alla scoperta di luoghi incantevoli.

I siti da visitare, per soddisfare qualunque tipo di tentazione, di certo non mancano. Sia nella nostra splendida Penisola che alle sue porte, per non dover andare troppo lontano, è possibile trovare posti che sono vere e proprie attrazioni.

Una nota rivista di viaggi indipendenti, che fornisce notizie relative a località sparse nel Mondo, ha recentemente redatto una classifica sulle mete più interessanti da visitare nel 2022. Nello specifico si tratta di una lista, in cui compaiono i 25 borghi più belli del Mondo e tra questi, pur non essendo sul podio, non potevano mancare alcune destinazioni italiane.

I borghi italiani più incantevoli

Nell’elenco stilato, in cui si parla dei borghi da visitare per la loro unicità, sul podio, rispettivamente al secondo e al terzo posto, troviamo il borgo austriaco di Hallstatt e il comune francese Simiane La Rotonde. Le località italiane, invece, le troviamo subito dopo.

Al quarto posto, infatti, ci sono le Cinque terre. Con una splendida costa rocciosa a picco sul mare, borghi marinari ricchi di monumenti architettonici ed eccezionali prodotti enogastronomici.

Alla decima posizione c’è Alberobello. Caratterizzato da tipiche abitazioni in pietra calcarea denominate trulli, costituiti da un tetto conico in pietre incastonate a secco. Un agglomerato di casette quasi fiabesche che rendono il luogo a dir poco magico.

Infine, al sedicesimo posto c’è l’isola di Burano. Le barche a remi, i balconi variopinti di fiori, il profumo invitante dei piatti tipici, ma soprattutto le sue case dai colori sgargianti regalano un’atmosfera pregna di tranquillità e buonumore.

Il Belpaese, come sempre, non manca mai. Ma quale borgo è il più bello in assoluto?

Questo piccolo borgo riconosciuto come il più bello del Mondo è un vero e proprio museo all’aria aperta da visitare in un giorno

È il Popeye Village a Malta, ovvero il villaggio di Braccio di Ferro, ad essere stato proclamato il più bello al Mondo. È stato costruito negli anni 80 come set del musical Popeye, the Sailor nella splendida Baia di Anchor. La costruzione comprese 19 edifici, per la precisione tutti quelli presenti all’interno dei fumetti di E.C.Segar. Ci sono l’hotel, il molo con le barche, i tradizionali vicoli, il magazzino e l’hamburger bar.

Terminate le riprese, il luogo divenne a tutti gli effetti un museo a cielo aperto. All’interno del ridente villaggio, è ora possibile approfittare di diverse attrazioni. C’è un cinema, che accoglie i visitatori raccontando la storia del luogo, e tra le viuzze si possono incontrare attori travestiti dai personaggi principali del fumetto. C’è inoltre la possibilità di ospitare grandi eventi come pranzi, cene, aperitivi o addirittura matrimoni. Da non perdere, poi, è la gita in barca nella meravigliosa baia di Anchor.

Questo piccolo borgo, riconosciuto come il più bello, è sicuramente un’attrattiva da non lasciarsi sfuggire per godere di una giornata all’insegna dello stupore.