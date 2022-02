Dopo una giornata lunga e faticosa, non sempre si ha voglia o tempo di mettersi davanti ai fornelli. Molto spesso non si ha neppure idea di cosa cucinare, tuttavia non si deve rinunciare ad un pasto gustoso e sano. Anche se in poco tempo, infatti, si possono preparare piatti capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Sicuramente un piatto di pasta è meno impegnativo, ma esistono anche secondi piatti caldi e sfiziosi che, tra la preparazione degli ingredienti e la loro cottura, sono pronti a tempo di record.

Ecco come organizzare un’ottima cena in 30 minuti con queste 2 ricette facili da preparare e dal gusto irresistibile

Spesso gli affettati e i formaggi costituiscono la scelta più pratica per realizzare cene veloci, ma non possono diventare il ripiego abituale per chi non ha tempo e voglia di cucinare. Basta andare sul web per trovare ispirazione: esistono un’infinità di ricette più salutari e pronte in pochissimo tempo.

Di seguito 2 idee irresistibili che sono in grado di deliziare tutti, grandi e piccini.

Per gustare degli ottimi saltimbocca alle mele, gli ingredienti per 4 persone sono:

12 fettine sottili di lonza di maiale;

2 mele golden;

12 fettine di bacon;

rosmarino;

½ bicchiere di vino bianco;

100 ml di brodo vegetale;

farina, olio EVO, sale e pepe.

Per iniziare bisogna innanzitutto lavare le mele, sbucciarle e togliere il torsolo. Dividerle in 6 spicchi e avvolgere ognuno in una fettina di bacon. Mettere uno spicchio su ogni fettina di lonza, piegarle a metà e fissarle con uno stecchino.

A questo punto i fagottini vanno infarinati e rosolati da entrambi i lati in una padella con dell’olio e un po’ di rosmarino.

Successivamente, vanno sfumati prima con del vino bianco su fiamma veloce e dopo bagnati con il brodo. Si aggiunge sale, pepe, si copre la padella con un coperchio e si fanno cuocere, girandoli ogni tanto, a fuoco medio per 6-8 minuti.

A questo punto, i saltimbocca alle mele sono già pronti e vanno serviti rigorosamente caldi.

Un secondo di pesce

Ecco come organizzare un’ottima cena in 30 minuti con una ricetta a base di pesce.

Per preparare delle deliziose scaloppine di salmone, gli ingredienti per 4 persone sono:

600 g di carpaccio di salmone;

½ bicchiere di vino bianco;

1 limone;

zucchero;

40 g di burro;

10 g di capperi sottaceto;

10 g di pistacchi;

farina, olio EVO, sale e pepe.

Per prima cosa è importante irrorare il carpaccio di salmone con il succo di mezzo limone, tamponarlo per bene e poi infarinarlo.

Bisogna scaldare un po’ di olio e 20 g burro in una larga padella antiaderente e far cuocere, a fuoco vivo, le scaloppine per circa 1 minuto. Salarle, peparle, trasferirle in un vassoio e conservarle ben coperte.

Versare il vino nella padella, farlo sfumare e aggiungere il succo del limone rimasto, il burro e lo zucchero, mescolando tutto per bene.

Mettere nuovamente le scaloppine in padella e farle insaporire per 1 minuto, aggiungendo i capperi e i pistacchi. Il piatto è pronto e va servito caldo.

Basta accompagnarli con un’insalata mista e la cena è pronta.