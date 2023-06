Questo piatto estivo veloce da provare in 3 versioni costa pochi euro. È ideale a pranzo o cena!

Una delle domande che ci poniamo spesso riguarda il cibo. Chiediamo in famiglia cosa preparare a pranzo o a cena molte volte durante la settimana. In base ai gusti e alle voglie poi si cucinano piatti saporiti. In estate si preferiscono portate light e alimenti freschi. Tra tante ricette eccone alcune stuzzicanti e semplici da realizzare senza cottura.

Sappiamo bene che ogni giorno dobbiamo nutrirci. Quando c’è caldo spesso preferiamo bere qualcosa di fresco e mangiamo poco. Per stuzzicare il palato si possono preparare dei piatti particolari. Devono però essere ricchi di nutrienti e di gusto oltre che leggeri. Specialmente con la calura estiva vogliamo evitare una digestione difficile e desideriamo mantenerci in forma. Ci vengono in soccorso tante ricette da preparare senza cottura in forno o in padella.

Quando fa caldo prepariamo questo piatto estivo veloce da provare in 3 versioni

Invece di insalate di pasta o di riso proviamo un piatto straniero. Si tratta del gazpacho, una pietanza da mangiare fredda e che avrebbe origini andaluse. Gli ingredienti sono pochi e hanno un costo contenuto. Ora vediamo alcune interessanti versioni.

Per la prima per 4 persone mettiamo in una ciotola 100 g di mollica di pane raffermo con 100 ml di aceto di vino bianco e poca acqua. Laviamo 200 g di peperoni verdi e 200 g di peperoni rossi. Togliamo i semi e tagliamoli. Facciamo lo stesso con 500 g di pomodori e inseriamo tutto in un mixer. Aggiungiamo 200 g di cetrioli sbucciati e privi di semi, una cipolla e uno spicchio d’aglio. Frulliamo, versando a poco a poco dell’olio extravergine d’oliva. Salare e pepare. Strizziamo il pane e aggiungiamolo al composto. Frulliamo e poi filtriamolo con un colino. Conservare il gazpacho coperto in frigo per almeno un’ora e poi servire con crostini di pane o carote a julienne.

Altri piatti freschi per l’estate con la frutta

Scopriamo ora un’altra versione del gazpacho. Mettiamo in ammollo 100 g di mollica di pane con dell’aceto di mele. Laviamo e tagliamo 4 zucchine e mezzo gambo di sedano. Inseriamo i cubetti in un mixer e insieme alla polpa di un avocado. Aggiungiamo la mollica strizzata, qualche foglia di menta, sale e un filo di olio extravergine d’oliva. Frulliamo e conserviamo in frigorifero.

Infine, per un’altra versione, possiamo tagliare 4 pomodori e un cetriolo senza semi, una cipolla rossa e alcune fragole. Mettiamo gli ingredienti insieme a 4 foglie di menta nel mixer e accendiamolo. Dopo uniamo la solita mollica bagnata di aceto. Passiamo al colino il composto ottenuto. Dopo averlo raffreddato, disponiamo alcuni cucchiai del gazpacho sul fondo di un piatto. Sopra sistemiamo dei pezzi di mozzarella di bufala e alcuni gamberetti freschi puliti. Condiamo con poco olio e guarniamo con delle foglie di basilico e di menta.

Questo piatto estivo veloce da provare in 3 versioni è una buonissima zuppa estiva, ma possiamo servirla in un altro modo. Infatti, basterebbe versare il gazpacho nei bicchieri aggiungendo due cubetti di ghiaccio e poca acqua. Avremo ottenuto così un alternativo cocktail da offrire agli amici.