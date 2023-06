Vuoi una bevanda dissetante e rinfrescante? Usa limone e altri ingredienti naturali in questo modo alternativo

Con l’arrivo dell’estate cambiano le nostre abitudini e avvertiamo il desiderio di cibi più leggeri. A tavola preferiamo paste poco condite o insalate. Facciamo attenzione a cosa e a quanto bere durante il giorno per evitare dei rischi. Se vogliamo preparare qualche bevanda fresca per le giornate calde ecco alcune idee.

Una delle canzoni più note cantate da Adriano Celentano è Azzurro. Il protagonista cercava tutto l’anno l’estate che poi arrivava all’improvviso. Anche molti di noi la attendono per mesi. Questa stagione calda porta ferie, giorni di relax e concerti all’aperto. Mangiamo volentieri il gelato e piatti leggeri, mettendo in pausa paste elaborate. Possiamo anche pranzare al volo con un cibo da strada.

Risvolti poco piacevoli in estate sono un senso di fatica e l’eccessiva sudorazione. Consigliati dal medico potremmo prendere degli integratori con magnesio e potassio. Sarebbe importantissimo pure bere sui 2 litri di acqua al giorno. Potremmo facilitarne l’assunzione preparando a casa bibite leggere analcoliche.

Vuoi una bevanda dissetante e rinfrescante? Prova questa

Spesso aromatizziamo l’acqua soprattutto con del succo di limone. Oltre ad essere fonte di vitamina C, questo agrume dona un gusto piacevole e ci disseta. Proviamo a fare altre bevande per l’estate.

Per la prima occorrono:

un litro di acqua minerale naturale;

naturale; il succo di un limone ;

; 100 g di zucchero ;

; 100 g di zenzero fresco;

fresco; aceto di mele.

Fare bollire per 3 minuti l’acqua in una pentola con zenzero pulito e a pezzi e zucchero. Filtrare e versare in una caraffa, aggiungendo 4 cucchiai di aceto di mele e il succo di limone. Mescolare e lasciare che il liquido si raffreddi. Mettere del ghiaccio nei bicchieri e versare la bevanda dissetante. Guarnire con fettine di limone e servire con una cannuccia di carta.

Di solito usiamo l’aceto come condimento per le insalate. Unito a questi ingredienti risulterebbe piacevolmente rinfrescante.

Per gli esperti di Humanitas l’uso prolungato di aceto di mele potrebbe influire sulla cura di diabetici e degli ipertesi. Chiedere un parere al proprio medico.

Una bibita fresca e digestiva

Per preparare un’altra bevanda utilizziamo:

un litro di acqua naturale;

naturale; un limone biologico ;

; 50 g di zenzero fresco ;

; un cetriolo ;

; un mazzetto piccolo di menta.

Peliamo lo zenzero. Laviamo la menta, separiamo le foglioline e sfreghiamole. Aggiungiamole agli altri ingredienti puliti e affettati. Ora versiamo il tutto in una caraffa e facciamo raffreddare in frigorifero 2 ore. Possiamo poi versare la bevanda in un bicchiere con del ghiaccio e una cannuccia. Se vogliamo possiamo prima filtrarla.

Questa bibita potrebbe dissetare e favorire anche la digestione. Attenzione all’assunzione dello zenzero se si soffre di calcoli, di diabete e pressione alta o altro. In questi casi consultare il medico.

Vuoi una bevanda dissetante e rinfrescante per le giornate estive? Queste sono semplici da realizzare e ottime da offrire agli amici.