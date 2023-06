Come primo piatto estivo e veloce prepara questa insalata fredda senza tonno e senza riso. C’è un ingrediente inaspettato!

Cucinare in un ristorante è un’attività faticosa. Bisogna proporre ai clienti in tempi brevi un piatto ricco di sapore. Quando invece si eseguono a casa delle ricette si è di solito più tranquilli. Specialmente in inverno ci sbizzarriamo con pietanze elaborate e caloriche. In estate invece preferiamo qualcosa di leggero. Possiamo anche provare qualcuna delle idee sfiziose che ora illustreremo.

Con l’arrivo dell’estate tornano dei riti comuni a molte famiglie. Pensiamo alla prova costume, alla ricerca di una meta dove andare in vacanza e dell’antizanzare più efficace in commercio. Con la calura cerchiamo bevande dissetanti e usiamo meno il forno. Al ritorno dal mare o da una passeggiata si preferiscono piatti veloci da preparare e con pochi ingredienti. .

Come primo piatto estivo e veloce prepara questa insalata fredda gustosissima

Ormai in ogni stagione dell’anno si tende a mangiare a pranzo qualcosa di semplice e completo. I piatti unici sono spesso la soluzione migliore. È importante però mirare alla completezza, magari unendo fibre e fonti di carboidrati e proteine. Con esigenze particolari sarebbe consigliabile sentire il parere di un nutrizionista. In tutti gli altri casi, in modo sporadico, possiamo preparare in estate delle insalate. Non ci riferiamo al solito contorno, ma a un primo piatto sfizioso.

Al posto del classico riso con tonno e sottaceti proviamo qualcosa di diverso. Nelle ricette che seguono è presente un ingrediente insolito. Si tratta della pesca. Questo frutto sarebbe fonte di vitamina C, vitamina A, luteina e di altri elementi utili al nostro benessere.

Prendiamo per 4 persone due grandi pesche gialle. Laviamole, asciughiamole e grigliamole velocemente a spicchi. Nel mentre cuociamo 350 g di pasta corta, scoliamo e lasciamo raffreddare. In una insalatiera mettiamo circa 300 g di rucola pulita, una mozzarella di bufala a pezzetti e gli spicchi di pesca tagliati. Versiamo la pasta e condiamo con dell’olio extravergine d’oliva.

Pronta in pochi minuti

Per la seconda ricetta avremo bisogno di:

350 g di pasta corta ;

; 2 pesche ;

; formaggio a pasta semidura tipo ricotta salata ;

; rucola o lattughino;

o lattughino; origano ;

; olio extravergine d’oliva ;

; pomodorini;

pepe.

Cuocere la pasta, scolarla e lasciarla raffreddare. Lavare e asciugare le pesche. Scottare in padella gli spicchi. Scottare anche dei cubetti di formaggio. Fare a pezzetti la frutta e versarli in una zuppiera insieme alla rucola o al lattughino. Unire il formaggio, qualche pomodorino tagliato a metà e la pasta. Condire con origano, olio e pepe. Se si vuole arricchire il piatto, si può aggiungere dl prosciutto crudo.

