Non esiste pietanza che ci metta di buonumore come un bel piatto di spaghetti, simbolo per eccellenza di convivialità. Quando parliamo di spaghetti, pensiamo automaticamente ai grandi classici intramontabili. Spaghetti al sugo o al pesto, per gli amanti delle cose semplici; alla carbonara o all’amatriciana per chi ama i condimenti più corposi. In ogni caso, difficilmente ci schiodiamo dalla tradizione.

Oggi invece proponiamo un condimento molto particolare per i nostri spaghetti. Si tratta di un sugo fatto con agretti e pinoli, un vero e proprio tributo alla primavera, consigliato anche dagli esperti della Fondazione Veronesi. Questo condimento, infatti, è ricco di preziose proprietà nutrizionali, come vitamine, sali minerali e omega 3. Vediamo di seguito come preparare questo piatto squisito e amico della salute.

Questo piatto di spaghetti è un tributo alla primavera e un concentrato di vitamine, proteine e omega 3

Per preparare i nostri spaghetti con agretti e pinoli, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti (pochi ma buoni):

320 g di spaghetti integrali;

1 cipolla o 2 scalogni;

4 acciughe sott’olio;

mezzo chilo di agretti;

un paio di spicchi d’aglio;

50 g di pinoli;

sale e pepe q.b.

Le dosi sono calibrate per 4 persone.

Per la preparazione, cominciamo mettendo sul fuoco la pentola di acqua per cuocere gli spaghetti. Nel mentre, in una padella, facciamo soffriggere la cipolla o gli scalogni finemente sminuzzati insieme alle acciughe. Aggiungiamo anche qualche spicchio di aglio.

In un’altra pentola, mettiamo a sbollentare gli agretti per qualche minuto, in pochissima acqua. Passati due o tre minuti trasferiamo gli agretti nella padella con cipolla, aglio e acciughe. Condiamo il tutto con sale e pepe, e continuiamo la cottura per circa 15 minuti.

Nel mentre, cuociamo gli spaghetti. Scoliamoli ancora al dente e uniamoli per qualche minuto alla pentola con gli agretti. Aggiungiamo all’ultimo i pinoli e serviamo a tavola.

Proprietà nutrizionali

Questo piatto di spaghetti non è soltanto buono, ma è ricco di proprietà nutrizionali che possono apportare benefici al nostro organismo. Gli esperti della Fondazione Veronesi assicurano che il piatto dà un apporto consistente di proteine, vitamine e sali minerali.

In più, grazie all’aggiunta delle acciughe, implementiamo le proprietà nutrizionali con un a dose di omega 3. Una acciuga europea sott’olio sgocciolata contiene circa 1,7 g di omega 3. Una quantità ragguardevole per un piatto di spaghetti.

