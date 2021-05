Il pesce bianco e quello azzurro sono noti per le loro preziose qualità nonché per il loro alto contenuto di omega 3. Il basso contenuto calorico, inoltre, li rende alleati perfetti per i regimi dietetici.

Non tutti sanno, però, che anche questi alimenti hanno una propria stagionalità e che rispettarla fa bene sia al nostro benessere che ai cicli della natura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per questo motivo oggi parliamo della palamita, spesso usata nelle ricette come sostituto più economico del tonno. Infatti questo pesce, stagionale e poco costoso, è benefico per la salute perché contiene sali minerali e vitamine preziose per il nostro cuore.

La palamita

La palamita (il cui nome scientifico è “sarda sarda”) è un prodotto tipico del periodo primaverile ed autunnale. È quindi perfetto da consumare in questo mese.

La palamita può essere cucinata in vari modi avendo un sapore delicato e molto versatile. Quando la si compra si può pensare di portarla in tavola al forno, al cartoccio con pomodorini e olive o, ancora meglio, in umido, accompagnata da un contorno come le patate. Ma perché questo ingrediente è così speciale? Lo vediamo insieme qui di seguito.

Perché consumarla

Questo pesce stagionale ha parecchi effetti benefici per l’organismo umano. Questo perché è ricco di sali minerali, in particolare sono notevoli i livelli di potassio, sodio e fosforo. La copiosa quantità di omega 3 e diverse vitamine, fra cui soprattutto quella di tipo A, contribuiscono ad un buon funzionamento del cuore e alla protezione delle arterie.

Oggi abbiamo spiegato perché questo pesce, stagionale e poco costoso, è benefico per la salute perché contiene sali minerali e vitamine preziose per il nostro cuore. Se si desidera scoprire di più sul mercato ittico, basta leggere quest’altro articolo che parla di un documentario molto famoso sulla pesca sostenibile. Per scoprire di più basta cliccare qui: “Tutti stanno impazzendo per questa nuova imperdibile serie Netflix dedicata a un tema importante”.