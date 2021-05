Siamo ormai già a maggio e ben presto molti di noi partiranno per le vacanze. In questo anno così particolare dovremo restare in Europa ma non per questo dobbiamo rinunciare a spiagge da sogno e viaggi avventurosi.

Un viaggio davvero consigliato per i nostri Lettori più coraggiosi e sportivi è il Cammino di Santiago nel Nord della Spagna, di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Oggi però vogliamo parlare delle migliori spiagge che si trovano nel nostro Paese e di come possiamo raggiungerle facilmente. Forse non lo sappiamo ma queste spiagge da sogno dall’acqua cristallina e la sabbia dorata sono proprio vicino a casa nostra.

Le spiagge più belle dietro l’angolo

Come ogni anno anche quest’anno la FEE, Fondazione per l’Educazione Ambientale con sede in Danimarca, ha pubblicato le spiagge insignite della prestigiosa Bandiera Blu. Questo titolo è conferito alle spiagge che presentino determinate caratteristiche di qualità e bellezza.

Quest’anno 201 comuni hanno ricevuto questa prestigiosa Bandiera, garanzia di mare pulito, spiaggia curata e servizi offerti ottimi.

I criteri per l’assegnazione devono rispondere a caratteristiche precise. Tra queste la gestione delle acque reflue, la presenza di trasporti ecologici, di attività di educazione ambientale e molto altro.

Per questi motivi la Bandiera Blu può aiutarci a scegliere la località in cui trascorrere le nostre vacanze in famiglia.

Forse non lo sappiamo ma queste spiagge da sogno dall’acqua cristallina e la sabbia dorata sono proprio vicino casa nostra

La regione che ha ricevuto più Bandiere è la Liguria con 32, cui segue la Campania e la Toscana. Per vedere la lista delle spiagge possiamo andare sul sito dell’ente e ci renderemo conto che le spiagge sono distribuite in tutta Italia, anche in zone interne come nel caso del Lago Maggiore.

Polignano a Mare, Chioggia, Finale Ligure e Pollica sono solo alcune tra le spiagge da sogno presenti nella lista che ci renderanno consapevoli di una cosa: il mare italiano è ancora uno dei meno inquinati e dei più belli del mondo.

Ora che abbiamo queste informazioni non ci resta che organizzarci e iniziare a sognare una bella nuotata in questi mari da sogno così vicini a casa nostra.