Con l’arrivo dell’estate la nostra alimentazione si modifica. Mangiamo frutta e verdura in modo da nutrirci con leggerezza.

Conosciamo tutte le proprietà dei vari frutti ma ancora non sappiamo che verdura mangiare. Vorremo qualcosa di buono e nutriente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Magari anche utile al nostro organismo. Ma c’è una verdura che fa al caso nostro?

Scopriremo insieme le proprietà benefiche di un ortaggio spesso sottovalutato ma di grande importanza per la nostra salute.

Per cuore sano e ossa forti basta questo ortaggio estivo facile da cucinare

Quando facciamo la spesa o prepariamo da mangiare siamo sempre attenti a che non manchi della verdura.

Questa è fondamentale per il nostro organismo ed è alla base dell’alimentazione. Senza contare che completa perfettamente qualsiasi pasto.

Conosciamo le proprietà di broccoli, carote e carciofi ma ancora oggi non conosciamo nulla sui fagiolini.

Infatti, pochi sanno che per cuore sano e ossa forti basta questo ortaggio estivo facile da cucinare.

I fagiolini sono ricchi di vitamine e sali minerali fondamentali per il nostro organismo. Proteggono la vista e prevengono l’invecchiamento della pelle.

Inoltre, essendo composti da antiossidanti, favoriscono la circolazione sanguinea e proteggono il nostro cuore.

Un’altra importante funzione è legata alle nostre ossa. Attraverso il silicio aumentano la salute del sistema osseo e favoriscono la composizione del tessuto connettivo.

Ci basterà bollirli o prepararli al vapore per beneficiare di tutte le loro proprietà nutritive. Con una semplice insalata di fagiolini e pomodoro otterremo un piatto gustoso e salutare.

Come coltivarli

Potremo facilmente coltivare i fagiolini nel nostro orto. Non dovremo far altro che seminarli a inizio primavera per poterli assaporare fino alla fine dell’estate.

Basterà scegliere tra i fagiolini rampicanti e quelli nani ma in entrambi i casi avremo degli ortaggi sempre freschi e sani.

È consigliabile innaffiare quotidianamente il terreno senza bagnare foglie e verdura. In questo modo saremo sicuri di ottenere un raccolto abbondante.

Avremo tanta soddisfazione vedendoli crescere nel nostro orto e sapremo finalmente come gustarli al meglio.

Grazie ad un unico ortaggio miglioreremo la nostra salute ed il nostro corpo ci ringrazierà.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.