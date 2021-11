Uno dei modi migliori per mantenersi in salute consiste nel mangiare nella maniera corretta. Per questo motivo consigliamo di leggere e rispettare le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che indicano anche le frequenze con cui assumere gli alimenti. Poi è anche una buona mossa comprare le materie prime seguendo i cicli della natura. In questo modo sarà più probabile avere prodotti di massima freschezza e qualità. Se si avesse bisogno di aiuto, è possibile consultare una piccola guida: “Cosa comprare a novembre per avere il frigo sempre pieno di frutta e verdura di stagione”. Per questo oggi parliamo di un prodotto ittico da comprare assolutamente in questa stagione. Infatti questo pesce di novembre è un pozzo di omega 3 che potrebbe tenere sotto controllo trigliceridi e ipertensione. Vediamo insieme di quale si tratta e perché dovremmo consumarlo nella vita di tutti i giorni.

I pregi di un pesce leggero, raffinato e perfetto per la dieta

Stiamo parlando di uno dei pesci più amati di sempre, ovvero la sogliola. Questa generalmente è una scelta meno gettonata altri esemplari considerati più palatabili o più “nobili” come il tonno, il pesce spada e il salmone. Però è possibile trovarla anche nei menù dei ristoranti dato che è una scelta delicata e raffinata. Però, oltre al gusto, presenta parecchi vantaggi. Prima di tutto è un alimento magro che contiene poche calorie. Ne ha infatti appena 83 per ogni etto di prodotto e poi ha una bassa percentuale di grassi.

Questo pesce di novembre è un pozzo di omega 3 che potrebbe tenere sotto controllo trigliceridi e ipertensione

Quello che non tutti sanno è che però risulta poi adatto a diminuire i livelli di colesterolo. Inoltre ha un buon contenuto di omega 3. Questo nutriente potrebbe aiutare a tenere sotto controllo sia i trigliceridi che l’ipertensione. Infine è presente un ottimo contenuto di fosforo che contribuisce a proteggere sia le ossa che i denti, ma rinforza anche le nostre capacità mnemoniche. Però se si volesse contribuire a rafforzare queste ultime, ecco altri cibi da non far mancare a casa propria. Infatti si può vantare una memoria di ferro e mai più dimenticanze grazie a questi tre alimenti portentosi. La sogliola infine è considerata un alimento abbastanza sicuro, ma è sconsigliato a coloro che soffrono di allergie, specialmente al pesce. In ogni caso è sempre meglio confrontarsi con il proprio medico di base per capire se è adatto al nostro caso specifico.

