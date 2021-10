Uno dei modi per cercare di fare una spesa fresca e sostenibile, assicurandosi così i prodotti migliori, consiste nel comprare seguendo la stagionalità dei terreni. Poi un’altra buona mossa è consiste nell’acquistare vicino a dove si abita, quindi il più possibile a chilometro zero. Cercando bene infatti è possibile trovare dei contadini o delle cooperative da cui poter fare questo genere di acquisti locali. Se però il supermercato è la nostra unica opzione, per tempo e per comodità, allora è necessario conoscere a fondo i cicli della natura. Per questo oggi cerchiamo di dare una mano a chi è meno esperto, fornendo una piccola lista di prodotti della terra che sono particolarmente adatti da cucinare in questo periodo dell’anno. Ecco infatti cosa comprare a novembre per avere il frigo sempre pieno di frutta e verdura di stagione. Vediamo insieme cosa dobbiamo assolutamente mettere nel carrello.

Cosa comprare a novembre per avere il frigo sempre pieno di frutta e verdura di stagione

Generalmente a novembre si possono trovare sempre i seguenti prodotti. Principalmente sono elencate varie tipologie di insalata e numerosissime varietà di cavoli. Ecco i prodotti fondamentali da mettere nel carrello in autunno per il proprio benessere.

Le barbabietole;

la bietola;

tutte le crucifere;

i carciofi;

i cardi;

le carota;

la cicoria;

le cime di rapa;

il finocchio;

i funghi;

la lattuga;

l’indivia;

il porro;

il rabarbaro;

il radicchio;

il ravanello;

la rucola;

lo scalogno;

il sedano;

gli spinaci;

la zucca.

Invece, ad esempio ecco la frutta da acquistare in questo periodo: mele, arance, pompelmi, cachi, mandarini, clementine, melagrana, uva, pere, kiwi, limoni, cedri.

Lo stesso ragionamento va applicato anche al mondo ittico

La stessa cosa vale per il mondo del mare. Per la salute del pianeta infatti è meglio evitare di comprare sempre le specie più raffinate e spesso anche più palatabili, come ad esempio il salmone, il pesce spada e il tonno. Esistono infatti molti altri pesci e molluschi, altrettanto gustosi e sani. Inoltre rispettare i ritmi di riproduzione permette di incidere meno sulla salute dell’ambiente. Se si vuole capire qualcosa di più su queste tematiche consigliamo di vedere una docu-serie dedicata a questo argomento. Infatti tutti stanno impazzendo per questa nuova imperdibile serie Netflix dedicata a un tema importante.

Il calamaretto;

il cefalo;

il dentice;

il moscardino;

il nasello;

il pagello;

il polpo;

l’occhiata;

l’ombrina;

l’orata;

la cernia;

la gallinella;

la mazzancolla;

la pannocchia;

la sardina;

la seppia;

la sogliola;

la spigola;

la triglia;

le vongole.

